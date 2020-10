Eduardo Videgaray agradece a ex mujer, el comprobar que Sofía es la mujer de su vida

Eduardo Videgaray se encuentra en medio de la polémica tras los señalamientos que hizo contra él su ex esposa, Rachel Warrington Blair, quien reveló que durante su matrimonio el conductor era adicto al alcohol y drogas, además de llegar a la violencia.

Eduardo Videgaray y su prometida, Sofía Rivera Torres charlaron con Publimetro para exponer su postura ante el tema que salió a la luz pública hace casi una semana. La pareja analiza las posibilidades de emprender acciones legales.

“Lo que viene en las próximas semanas, meses y años de mi vida es felicidad absoluta. Gozar la vida con esta mujer que amo con toda mi alma que es Sofía, no hay al que por bien no venga y de todas estas cosas tan horribles que dijo esta mujer, pues me permitió comprobar que tengo a mi lado una mujer que ama, que es inteligente, solidaria y me apoya. Por eso le estoy a agradecido a Rachel , ya sabía esas cosas de Sofía, pero me dio la oportunidad de verificar y solidificar el amor que siento por ella. En cuanto a lo legal quisiera no hablar de ellos, porque sabes que son cosas difíciles y si estamos analizando todas las posibilidades, porque la acusación es muy seria, es totalmente falsa, entonces yo no me puedo quedar callado o de brazos cruzados”, adelantó Eduardo Videgaray.

Añadió el comunicador, “lo que yo pienso es que ella es una persona que debe tener una vida (…), yo no he tenido ningún contacto con ellas desde hace 20 años, pero debe tener una vida dura, difícil, llena de frustraciones y no entiendo esas ganas de atacarme; además con una cosa que es absolutamente falsa. Como dicen horriblemente en la política aplicó la calumnia. Habrá personas que se quedarán con lo que ella dice sin ningún sustento o fundamento, eso es lo que me da mucho coraje. También siento que ante el movimiento de las mujeres utiliza esa cosa tan barata de estas acusaciones, porque sí hay muchas mujeres que lo está haciendo, pero esta persona (Rachel) invalida a las que genuinamente, con todo derecho acusan y se quejan por pasar cosas tan terribles”.





Alzar la voz

Mientras Sofía Rivera Torres compartió que esta acusaciones llegan en un momento sensible en el mundo.

“La verdad es que quiero decir que -evidentemente- como mujer me duele mucho el hecho de que Rachel se esté colgando de este momento tan sensible que estamos viviendo en el mundo entero pro mujer para acusar a Eduardo de algo tan grave, como haberla golpeado cuando estaban juntos, sobre todo por la mala intención, nada más por el gusto de molestar. Cuando nosotros la contactamos para buscar la anulación matrimonial, porque nos queremos casar por la iglesia, Eduardo me advirtió que ella era una cajita de pandora. Yo respondí: '¡Ay por favor, ya pasaron 20 años!'.

Agregó, "creo que ella pensó que en el divorcio iba a poder beneficiarse de alguna manera, probablemente económicamente para agilizar el proceso, pero cuando se dio cuenta que no iba a prosperar o conseguir ninguna otra cosa optó por difamar a Eduardo. Por eso hemos decidido -precisamente- porque este tema de abuso a la mujer nos parece grave y hemos decidido, luego de estar lo más posible en el anonimato, salir a alzar la voz y decir la verdad”.

Verdades y mentiras

Eduardo Videgaray reconoció que hay muchas verdades en lo que declaró su ex pareja, pero son más las calumnias que hace a su persona.

“Ella hizo algo que es muy mañoso y maquiavélico, que es mezclar verdades con mentiras, que sí dijo muchas cosas que son ciertas: sí me destrampaba, sí me reventaba con Jorge Burro Van Rankin y con otras personas pero también con ella, porque realmente lo que nos unía era la droga, porque en esa época los dos éramos adictos. Me parece de mala leche que ella se disfrace de oveja diciendo: 'Le hago una advertencia a Sofía para que no le vaya a pasar una cosa terrible', cuando lleva semanas y meses insultándola en todas las redes sociales que ha podido y diciendo cosas feas de ella”.

El conductor reconoció que su ex pareja no dará una disculpa pública: “Ella nunca va disculparse a menos que un juez la obligara o salgo así. Yo no quisiera tener ningún contacto, ya quiero cerrar como estaba cerrado este capítulo. La única razón por la que la contacté es porque ella necesitaba ser notificada por la Arquidiócesis para llevar a cabo el juicio de nulidad, pero ella no lo concede. Le escribí por Twitter para pedirle su dirección, en el tono más amigable que podía, porque nos dijimos muchas cosas feas durante la relación, pero -por supuesto- nunca hubo de mi parte ningún tipo de violencia ni siquiera verbal”.

Por último, Sofía señaló: “Nosotros sabemos que es muy común que cuando la gente se divorcia o separa haya mala leche. Debo agradecer a Eduardo que desde que esto salió, que apenas fue una semana se ha portado como todo un caballero y realmente le interesa limpiar nuestros nombres. Me interesa que en estos momentos felices de nuestras vidas, que no se merme ese momento que no haga sombra a lo que verdaderamente importa ahorita, que es nuestra boda y las ganas que tenemos de estar juntos; sobre todo, para poner un ejemplo para su hija de que hay que defenderse, porque no te puedes dejar y que lo tienes que hacer a la buena, no a la mala como lo ha hecho Rachel”.

De palabras de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera

“De las cosas positivas que salió de todo este mugrero, es el apoyo de la gente, la banda en redes sociales no está diciendo que nos apoya”.

"Hay que poner un ejemplo para su hija de que hay que defenderse, porque no te puedes dejar y que lo tienes que hacer a la buena, no a la mala como lo ha hecho Rachel”.

