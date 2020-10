Hija de Biby Gaytán cautiva con un sencillo look de pantalón de mezclilla, botas de cuero y playera blanca

La hija de Biby Gaytán, Alejandra Capetillo, ha sumado más y más seguidoras en redes sociales que se han quedado fascinadas con sus consejos de estilo de vida, moda y belleza. En uno de sus más recientes videos en Instagram, explicó de forma sencilla cómo darle un bello volumen a tu melena en tan solo 2 minutos.

"No me gusta nada cuando la parte de enfrente se me ve aplacada sin volumen, y si tengo prisa así es como logro conseguir volumen en la parte de enfrente en dos minutos. Uso cualquier dry shampoo que tenga a la mano y solo lo aplico a los costados de donde puse la pinza y me lo dejo por dos minutos", detalló en el post.

También ha dado tips de alimentación saludable, compartiendo una receta de bowl de proteína para desayunar, usando frutas congeladas, leche de avena y un par de cucharadas de proteína de chocolate.

Y en cuanto a moda, ahora que llegó en otoño, por supuesto ya comenzó a compartir sus mejores apuestas de vestuario para la temporada. Dependiendo de la ocasión, puedes lucir hermosa usando vestidos midi casuales con chaleco, faldas con un suéter o pantalones de mezclilla.

Y hablando de pantalones de mezclilla, en una reciente salida a un restaurante vegano, la hija de Biby Gaytán enamoró con un pantalón skinny de mezclilla azul oscuro, con un par de maxi botas marrones y una sencilla playera blanca. Sobre sus hombros, llevaba un suéter tejido.

Son muchas las formas de usar pantalones de mezclilla en otoño. En otro video, Alejandra Capetillo mostró otra combinación de esta pieza, con botas de cuero ocre, una camisa blanca y un blusón beige tejido, perfecto para las bajas temperaturas.

