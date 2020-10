Isaac Hernández se vuelve más atrevido en la actuación y la danza

Isaac Hernández está en su casa en Londres y aún está sorprendido por las reacciones que ha tenido la miniserie Alguien tiene que morir, que durante el primer fin de semana se colocó en los primeros diez lugares de popularidad en 37 países y en la posición número cuarto a nivel mundial.

"Hasta cierto punto si fue atrevido de mi parte pero fue algo muy bonito, me gusta empujarme a tomar retos e imaginarme en lugares imposibles", reveló el bailarín al incursionar en su segundo proyecto como actor.

Agregó, “creía que yo podía hacer aun lado todas emociones y nervios. Me puse muy nervioso cuando vi la serie por primera vez hace unas semanas y no comprendía todavía el hecho de que se iba a estrenar y lo podían ver 200 millones de personas; ahora me ha pegado mucho eso, porque quiero que le vaya bien al proyecto, por la experiencia que vivimos, por el trabajo de Manolo (Caro), por lo que significa para todos tan especial. En parte, mi nerviosismo es por eso, me interesa el bienestar de este proyecto”, compartió Isaac Hernández a Publimetro.

El primer bailarín del English National Ballet hace el papel de Lázaro, con el cual se sintió libre para interpretarlo.

“Con el personaje me sentí muy cómodo desde el principio que leí el guión, a diferencia de mi papel en la cinta El rey de todo el mundo, que es un poco más incómodo el personaje, porque es más malo y retorcido, entonces fue más distante a lo que me viene más normal a mi instinto. Este personaje (Lázaro) fue más cercano a mí y me permitió esa tranquilidad a la hora de estar en el set. El reto fue pararme a lado de personajes como Carmen Maura, Ernesto Alteiro, Cecy Suárez, Ester Expósito y Carlos Cuevas y tratar de construir algo que tuviera sentido a la historia. Hasta cierto punto si fue atrevido de mi parte pero fue algo muy bonito, me gusta empujarme a tomar retos e imaginarme en lugares imposibles”.

El tapatío confesó que a sus padres no están muy de acuerdo con su incursión en la actuación, pero es algo que quiere desarrollar a futuro.

"Mi carrera de bailarín se complica siempre que hago un proyecto así, porque necesito mantenerme en un estado físico que es muy difícil logar cuando tienes llamados tan largos y cuando los rodajes duran tanto tiempo, pero al mismo tiempo lo disfruto de otra manera completamente diferente. Entiendo que lo extraño, que extraño estar en el set, en ese ambiente al crear un proyecto así, y entiendo, que me gustaría ser parte de más proyectos a los que tenga algo que aportar".

Isaac Hernández puntualizó que Lázaro está libre de prejuicios.

"La danza está llena de prejuicios, siempre busca mostrar cómo es realmente. Es un privilegio poner eso en una serie y debatir sobre estos temas de la libertad de elección y derechos humanos, que tanto mueven hoy en día".

Derraman emociones

El bailarín mexicano que ha puesto el nombre de México en todo el mundo espera regresar a su país a principios de 2021. Mientras tanto sigue con las actividades del English National Ballet.

Por ahora, disfruta leer todos los comentarios hacia su papel de Lázaro.

"Eso es algo bonito, porque yo nunca había vivido eso y ver el resultado final es muy interesante. Al final, salimos con una versión de Lázaro que entona al desontenar muy bien con lo que sucede con los personajes, cierta libertad, para vivir y hambre de vida que termina por ser esa luz dentro de tanto que está sucediendo en esta familia, es lo que hace que los personajes se relacionen de esa manera, eso se traspaso a nuestra relación personal con los actores… Se fue derramando esas emociones que vivimos a través de los personajes", finalizó Isaac Hernández.







