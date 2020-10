El corte de cabello con capas de Salma Hayek perfecto para las mujeres de cara redonda

View this post on Instagram

Today I attended the only fashion show I went to this year, @Bottegaveneta – thank you Daniel Lee for making it worth the wait. It was gorgeous, intimate, it respected social distancing, and yes, I wore a mask. Hoy fui a el único desfile de modas al que atendí este año, Bottega Veneta, gracias Daniel Lee por haber hecho que valiera la pena la espera. Fue hermoso, íntimo, se respetó la distancia social, y si, me puse la máscara. #fashion