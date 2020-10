Acusan a Charli D'Amelio y su familia de hacer trampa para ganar un premio de 300 mil dólares

Charli D'Amelio puede que sea la adolescente más famosa del momento, lo que la hace propensa a todo tipo de críticas y comentarios negativos, como los que ahora se han volcado a acusarla de hacer trampa durante una competencia de preguntar.

Los fanáticos de la estrella de YouTube MrBeast, conocido por sus competencias benéficas, no estaban felices de ver a la famosa familia D'Amelio de TikTok llevarse a casa el premio de 300 mil dólares de su competencia Creator Games. Los espectadores se quejaron de que pensaban que las superfamosas hermanas Charli y Dixie "hicieron trampa" con la ayuda de sus padres, Heidi y Marc D'Amelio.

Charli y Dixie D'Amelio fueron incluidas como uno de los 24 equipos de influencers que compitieron durante la competencia de trivia de MrBeast llamada The Creator Games 2. Charli D'Amelio, conocida por sus videos de baile, es la persona más popular en TikTok, con casi 80 millones de seguidores en la aplicación, y su hermana Dixie, que hace música y videos basados ​​en la personalidad, no se queda atrás con 34 millones de seguidores.

Dixie participó en la ronda final contra YouTuber ZHC como participante individual, y ganó. Pero algunos de los que sintonizaron el torneo se quejaron de que tener a toda la familia compitiendo durante la primera ronda les dio a las hermanas D'Amelio una ventaja injusta. Se dejaron comentarios en los videos de TikTok de D'Amelio como "4 contra 1, no merecía ganar" y "¿Por qué tenían sus teléfonos?".

UPDATE: Charli D’Amelio’s TikTok comments flooded with people calling her out for cheating on Mr. Beast’s $300,000 Trivia Tournament. pic.twitter.com/RjiDzB8Y37

