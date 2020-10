"Sin darnos cuenta nos robamos un carro": la curiosa anécdota de Juanes que sorprendió a los fans

Hay historias insólitas y luego el cuento de cómo Juanes se robó un carro. El cantante llenó de risas a sus seguidores cuando contó la anécdota de como un día, junto a su esposa, salieron de comer y se fueron en el carro que no era el de ellos.

En un video compartido en su cuenta Instagram, Juanes comienza a contar "Estaba aquí trabajando en mi estudio, cuando se aparece mi esposa y mi hija alteradas comentando que la policía llegó a buscarme y yo tipo ¿Pero que hice? Bajo y me encuentro cinco carros de policía con diez armados hasta los dientes y yo asustado".

"Me dicen: tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado, yo miro y veo mi carro parqueado, que es un Tesla, le digo: bueno señor oficial ese es mi carro, estaba comiendo con mi esposa y acabamos de llegar hace como una hora más o menos".

Comenta que el carro es nuevo "Este carro lo cambiamos hace poquito con la misma gente de Tesla pero me queda la inquietud. En mi teléfono tengo la aplicación del carro, bajo otra vez y se la muestro al policía, que seguían en mi casa, se la muestro y le digo que este es mi carro".

Juanes se había traído a casa un carro que no era el suyo

Lo que sucedió después lo contó lleno de risas "El señor me pide que cerciore, el carro era exactamente igual al mío. Cuando lo abro, veo otras cosas y digo "mierda, este no es mi carro", yo miro al policía y le digo que no es mi carro, no entiendo como me monté en este carro, como me abrió y como anda el carro".

"Quedamos los dos muertos de la risa, el oficial muerto de la risa me dijo que nunca le había pasado algo así. Literalmente, mi esposa y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta. El policía llama al dueño del carro, el llega a mi casa y me comenta que había dejado las llaves dentro del carro, por eso a mi me prendió cuando subí. Terminamos abrazados y riéndonos del asunto".

Dio una reflexión y advertencia a sus fanáticos "El policía me dice que vamos por mi carro, me subí en la parte de atrás de la patrulla todo regañado. Llegó al restaurante y estaba mi carro. En conclusión, nos robamos un carro, no nos dimos ni cuenta. En estos carros no se puede dejar la llave adentro porque se prenden y arrancan".

