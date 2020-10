¿Cuándo, dónde y a qué hora ver los últimos episodios de Supernatural?

Los hermanos Winchester han combatido cuanto ser diabólico ha osado a cruzarse por su camino y por el destino de la humanidad. Se han enfrentado a Dios y al Diablo, y aún siguen en una lucha que a veces escapa a sus terrenales fuerzas. Pero todo camino llega fin y ya es tiempo de que Sam y Dean cierren esa cacería. Warner Channel presenta los últimos siete episodios de la decimoquinta y final temporada de Supernatural.

Los cuales se transmitirán todos los martes, desde el 27 de octubre, a la medianoche. Mientras que el capítulo final se emitirá el martes 8 de diciembre.

En el último capítulo de Supernatural, los Winchester buscaban una ventaja contra Dios que los llevó a la puerta de Jo, y a un secreto que pudo haber muerto con Ruby. Mientras, Castiel le pedía a Jack que hiciera lo posible por ayudar a los hermanos en su búsqueda. La historia regresará con el episodio titulado Last Holiday, en donde Sam y Dean descubren una ninfa del bosque que vive en un búnker y que está decidida a proteger a su familia a cualquier precio.

Warner Channel

Tras la emisión de ese capítulo, sólo quedarán seis entregas para el cierre definitivo de Supernatural. En Gimme Shelter, Drag Me Away (from You), Unity, Despar, Inherit the Earth y Carry On, la suerte de los hermanos Winchester y sus asombrosas aventuras tendrá resolución final.

Supernatural es protagonizada por Jared Padalecki, Jensen Ackles, Alexander Calvert y Misha Collins.

Warner Channel

