Creador de The Boys asegura que la tercera temporada estará repleta de personajes "retorcidos"

Vamos para mais um capítulo da nossa série The Boys, o personagem da vez é Soldier Boy, o herói que será introduzido na 3° Temporada da série da Amazon. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e seguir o nosso Instagram para acompanhar os próximos capítulos. A mini-série Herogasm apresentou Soldier Boy como o líder eleito do grupo Payback, equipe original de Stormfront/Tempesta. A característica principal do personagem é ser Inocente e ingênuo, nunca falar palavrões e sempre evitar as depravações sexuais dos demais membros de seu grupo, sua ingenuidade chega ao ponto de ele acreditar que fazer sexo com Homelander/ Capitão Pátria fazia parte de um teste para entrar para grupo de elite da Vought, Os Sete. É um herói extremamente patriota, e tem o costume de listar os estados americanos enquanto luta, porém é bem medroso. Além disso, ele não tem a menor noção das coisas que acontecem ao seu redor. Nos quadrinhos, Butcher/Billy Bruto, captura o super no primeiro confronto com os The Boys/Os rapazes e arranca seu nariz fora com uma dentada, além de torturar ele para extrair informações. Uma das informação extraídas é que na verdade Soldier Boy era um manto criado na segunda Guerra mundial, no qual o primeiro a usar o nome liderou uma equipe chamada The Avenging squad ( Esquadrão Vingador). A versão original do herói lutou ao lado de Greg Mallory/Grace Mallory e foi o único sobrevivente de uma missão em que a estupidez do super custou a vida dos demais membros. Como forma de vingança, Greg Mallory/Grace Mallory explode Soldier Boy com uma granada. Na série, o personagem será interpretado pelo ator Jensen Ackles, o Dean de Supernatural. Seus poderes são super força e super velocidade. O que acharam da história ? Comentem e compartilhem com seus amigos para dar aquela força 💪. Para mais conteúdos como este, siga o nosso Instagram, conteúdos diários sobre o Universo Geek. #theboys#theboysbrasil#theboyscomic#soldierboy#billybruto#amazonprime #amazon #amazonbrasil #amazonseries♦️#theboyusedforce #theboyscomic #theboysbrasil #theboystv#geek#nerd