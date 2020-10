Gomita revela la verdad y explica por qué se quito los implantes de glúteos

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, se sinceró con sus millones de seguidores en redes sociales sobre su decisión de quitarse sus implantes de glúteos, una que al parecer la tiene muy contenta.

En un video publicado en su canal de YouTube, la conductora e influencer se sinceró y reveló todo sobre los motivos de su drástica decisión, diciendo "Me emociona mucho decirle y confirmarles que me quité los implantes de mis pompas. Fue una decisión muy difícil pero una de las mejores que he podido tomar".

A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123) on Oct 15, 2020 at 7:41pm PDT

"Estos ya tenía ganas de quitármelos porque par hacer ejercicio era muy incómodo, aparte que la textura que agarraron estos implantes es muy extraña y hasta cambiaron de color. Yo traía 325 gramos en cada nalga".

Compartió su experiencia con los implantes "Mi experiencia ha sido muy dolorosa, tanto al ponérmelos como quitármelos. Los quité ya que cuando comenzó la pandemia, tomé la decisión de hacer ejercicio y me estaban molestando mucho. Me costó trabajo porque pensé 'ya no voy a tener nalgas"".

Gomita se siente feliz luego de removerlos de su cuerpo "Hablé con el cirujano y lo mejor fue quitarlos, básicamente me quedé sin nalgas pero así voy a quedar. Se me ven mejor que antes, me gusta mucho como me veo, me encanta como me veo y pues me siento muy contenta".