José Ron envía amoroso mensaje a Eva Cedeño para felicitarla por su nuevo protagónico

Mi querida Eva… Gracias por tu buena vibra, energía, alegría, entrega, talento, compromiso y complicidad para contar esta historia💝 neta no pudo haber sido mejor! Me divertí como no tienes una idea😄 Siéntete orgullosa y satisfecha del trabajo que hiciste! Eres una excelente actriz y una maravillosa protagonista✨👏🏻💥🙏 GRACIAS💖 @evacedenor Te quiero 😘 P.D. En tu próxima novela no comas “huevito 🍳 antes de los besos! 🤣🤣🤣🤓 Ahhh! Y gracias por esas lagrimitas a Pedro Garrido! Vales mil😝