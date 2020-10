Esto es lo que más le impactó a Maluma al interpretar su papel en "Marry me" junto con Jennifer Lopez

Para el cantante urbano Maluma no hay límites y una muestra de ello es que debutará como actor en la gran pantalla al lado de una emblemática figura como lo es Jennifer Lopez. Y es que tras grabar la película Marry me que se estrena el Día d San Valentín 2021, para él no queda más que seguir cosechando éxitos y conquistando a sus seguidores con su versatilidad y talento.

Sin embargo, afrontar esta responsabilidad, no fue tan sencillo, pues a su criterio debió prepararse mental y emocionalmente para asumir este papel en el que interpreta a una estrella de rock que deja plantada a su prometida, un día antes de su boda.

Esto es lo que más le impactó a Maluma al interpretar su papel en "Marry me"

Bastian es el nombre de su personaje, éste es una estrella reconocida y amada por su público, pero tiene mala fama porque suele tener mal carácter y es muy violento, razón por la que el intérprete de Hawai debió prepararse con el director artístico de JLo para poder asumir este rol de hombre agresivo y que suele propinar golpes a quien no esté de acuerdo con él.

"Para mí fue difícil porque tuve que meterme en el papel de alguien violento y dije: 'Vamos este es tu momento acción', es real, está sucediendo ahora pégale, casi tienes que pegarle verdad y entonces le dije todas las cosas y luego Jernnifer regresó y me dijo: 'Hermano realmente sentí todas las cosas que me decías, hombre realmente sentí la escena, lo hiciste muy bien"", expresó el cantante durante una entrevista realizada previo a la entrega de Premios Billboard 2020, en la que también aseguró que él se considera una persona muy pacifista y que no les gusta crear conflictos.

Además Maluma debió adaptarse a largas jornadas de grabación, de repetición de escenas para obtener las mejores tomas, así como a interpretación de canciones fuera de su género a fin de transmitir o de crear credibilidad ante las cámaras de la gran pantalla.

Una historia romántica repleta de desamor es la que protagonizan Jennifer Lopez y Maluma en "Marry me" Ambas figuras del espectáculos están felices de poder compartir este proyecto en el que el colombiano debuta como actor en la gran pantalla.

