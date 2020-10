Marlene Favela cautiva en conjunto de leggings y mini top estampado con chaleco “furry” negro

Marlene Favela es una de las actrices latinoamericanas que no solo ha ganado reconocimiento entre el público a nivel internacional por el indiscutible talento que ha demostrado en la pantalla con telenovelas como Gata salvaje, Rubí o Pasión y poder, también se ha posicionado como todo un referente de moda con su estilo moderno, arriesgado y muy femenino.

Desde siempre, la guapa intérprete ha sido una apasionada del mundo fashion que procura dar lecciones de moda en cada una de sus apariciones públicas o en sus publicaciones en redes sociales, donde recientemente demostró cómo se llevan los leggings con tacones.

Marlene Favela conquista en conjunto de leggings y mini top combinado con stilettos

A través de su cuenta en Instagram, la estrella de la televisión causó furor entre sus más de 4 millones de seguidores al compartir una serie de postales donde luce sensacional en un atuendo sporty chic llevado con el mejor estilo para una salida casual en esta temporada otoñal.

En las imágenes, Marlene presume su delgada figura en un conjunto con estampado de diseño ornamental en color rosa pastel, celeste y dorado de mini top con escote corazón que dejó al descubierto su abdomen plano combinado con leggings tiro alto que remarcaron su cintura.

Como toda buena fashionista, Favela elevó el look arriesgándose con una prenda ideal para abrigarse sin ocultar su outfit: un pomposo chaleco peluche negro de pelo sintético con bolsillos y cuello con solapa para brindar mayor calor con estilo en la temporada de frío.

En cuanto a los complementos, la camaleónica actriz apostó por sofisticar el auténtico atuendo deportivo con un par de sandalias negras de tiras con fino tacón alto que estilizó su silueta y una bolsa de diseñador también en azabache con cadena dorada.

Por último, para rematar el estiloso look, llevó su larga cabellera perfectamente peinada en trenzas mohicanas y un maquillaje cargado donde resaltaron sus ojos con largas pestañas y sus labios pintados en un tono nude.

Las fotos donde Marlene Favela derrocha estilo de inmediato provocaron una oleada de reacciones por parte de sus admiradores, amigos y compañeros del medio artístico, quienes en centenares de mensajes le manifestaron un sinfín de halagos por su innegable belleza.

“Lindísima”, “Encantadora”, “Qué cuerpazo… Eres una diosa” y “Un súper new look, tan diferente pero cool”, fueron algunos comentarios positivos que recibió; sin embargo, para algunos de sus fans, este estilismo no ha sido de sus mejores.

“Eres linda. Pero eso para ti no, please”, “Me encantas pero tu atuendo no me gustó” y “Ese atuendo no me gustó para ti, como que no va con tu personalidad”, son otras acotaciones de los usuarios al pie de los posts.

Actualmente, Marlene se encuentra gozando de las mieles del éxito en el plano empresarial con el reciente lanzamiento de su colección de vestidos Marlene Favela Fashion, un proyecto con el que ha podido emprender profesionalmente dentro de su pasión por la moda.

“Cuando comenzó este sueño me preguntaba si mi objetivo principal de empoderar a la mujer a través de su belleza funcionaría y hoy quiero decir gracias por un sueño cumplido. Gracias a todas las mujeres hermosas que día a día me demuestran que mi trabajo ha valido la pena, gracias Marlene Favela Fashion por abrirme nuevos horizontes en una de las cosas que amo, la moda”, expresó agradecida al respecto hace algunas semanas en la red social.

