Vanesa Martin quiere inyectar "ganas de vivir y luchar" en disco Siete veces sí

Hace varias semanas la cantautora española Vanesa Martin sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar el estreno de su nueva placa discográfica Siete veces sí con el mensaje: “Cuentan que cada seis ‘olas’ u ‘ondas’ llega una séptima que goza de un carácter especial, que es capaz de modificar lo existente … esta es la portada de mi séptimo disco, mi séptima huella”, y que detallaba la profundidad de las letras que lo compondrían.

Ahora, la también poetisa, ganadora de múltiples premios, se prepara para lanzar en plataformas digitales y en distintas versiones físicas que incluyen un vinilo y ediciones con temas en acústico, un disco que escribió, al menos la mitad, durante el confinamiento y en el que retrata historias diversas, introspectivas y de aceptación al cambio.

“Parto de lo especial de este disco comenzando con que no iba a sacar disco este año y de repente la vida ha hecho que lo haga. Para mí el siete es un número muy mágico, la simbología es de una energía muy especial, protege todo, cuentan que cada seis olas aparece una séptima que renueva y bendice lo que ha pasado y encausa a lo nuevo que viene y a mí eso me encantó. Creo que depende de la energía que le pongas a lo que haces eso te revierte y te responde de una manera a otra. Coincide con este nuevo disco, es siete veces sí que le digo a la música, a la vida, al amor, a mi familia y a querer exprimir cada minuto como si fuera el último”, declaró la artista en una entrevista con Publimetro.

El sonido característico de Vanesa Martín se escucha en cada una de las canciones de las 12 que componen el material, sin embargo, también resaltan letras que mezclan posiciones ante la vida. “Hay muchas historias, pero este disco es un viaje al interior. Hay mucho pasado, mucho presente y mucho futuro. Hay esperanza, hay ganas, hay libertad, hay necesidades, cierto amor a la rutina que fue, está mezclado con la realidad que vivíamos antes y lo que vivimos ahora. No sé decir con claridad qué espero de este disco, porque de repente tiene mucha energía e intimidad, tiene canciones que reivindican y te hacen levantarte. Tiene muchos matices”, detalló.

Con más de 15 años de trayectoria artística por la que ha pasado por distintos momentos tanto personales como profesionales, Martín confesó que no le fue sencillo realizar este material, pues ahora se enfrenta a a más retos. No obstante, aclaró, conserva la manera de escribir sus canciones: desde la autenticidad y la raíz de lo que es.

"Hacer le primer disco fue muy fácil porque no tenía que responder nada. Era libre cien por cien porque no sabía a dónde me iba a llevar el río. Ahora estoy en el río y tengo que llegar al mar y en el mar hay barcos y muchas personas. Lo que sí es cierto es que soy muy impulsiva a la hora de hacer mis canciones y necesito vivir para poder componer. La inspiración me pilla donde menos me espera y tengo esa necesidad de estar en contacto con la vida como matriz. Yo hablo de la vida desde la raíz, desde lo más orgánico y puro, dede lo más salvaje. Desde el artificio no hago nada".

Aunque son pocas las expectativas que tiene de este disco, la cantautora afirmó que lo único que desea es que sus fans encuentren en las letras "ganas de vivir, ganas de revelarse ante la adversidad con entusiasmo."

ELEMENTOS ADICIONALES

CITA:

“Ojalá no hubiéramos pasado por esta locura, pero he sacado lo positivo de este confinamiento. He ampliado mi recetario, he podido disfrutar de mis perros, he visto series, he leído mucho, me he nutrido de otra forma” Vanesa Martín, cantautora española.

Número:

El sexto álbum de Vanesa Martín, Todas las mujeres que habitan en mí, la hizo merecedora de un Disco de platino por el número de copias vendidas.

Canciones del disco:

Siete veces si

1. Despedida y cierre

2. Llueven las luces

3. Salto mortal

4. … y vuelo

5. Me voy

6. Llega el momento

7. Eterno

8. Tú no tienes que cuidarme

9. Todo cambia

10. La huella

11. Seis puertas

12. La escalada

