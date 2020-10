Carlos Vives quiere llevar el origen de su sonido al mundo con Cumbiana

Aunque el cantautor colombiano Carlos Vives ha sido nominado a múltiples premios y en muchas categorías a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria artística, jamás deseó ganar tanto un reconocimiento como hasta ahora, que fue nominado a seis Latin Grammy por su último material discográfico Cumbiana.

Te puede interesar

Crean juego HypeRally, para ganar varios premios en efectivo Disponible para los sistemas iOS y Android,HypeRally cuenta con preguntas de todo tipo de temas como cultura general mexicana

Y es que el intérprete confesó a Publimetro que el material en el que rescata los orígenes de los sonidos precolombinos es como haber logrado un sueño pues siempre había querido mostrar al mundo la cultura y la forma de vivir de esa región de Colombia.

“Estos premios empezaron casi conmigo, he estado nominado y no me he ganado gana y de repente no esperé nada y me gané todo. Uno no puede decir que ha ganado o ha perdido, pero te voy a confesar que nunca había querido ganar unos premios como esta vez. Por el mensaje que tiene el álbum. Por el mensaje que quiero que cause en nuestra gente, especialmente en mi localidad donde hacemos el trabajo”, aseguró el cantautor.

Vives aseguró que dicho territorio y las personas que viven en él se han visto amenazados por el cambio climático y la explotación de los recursos, por lo que quiere ser parte de una solución.

“Hablamos de Cumbiana, un lugar donde nace la cumbia, esa cumbia que después se fue a México y migró a varios lugares. Empecé a hablar de las bellezas de este territorio y la gente no puede creer lo hermoso que es. Sin embargo, su historia y día a día, su modo de vivir se han visto amenazados por una historia de violencia y daños ecológicos. Cuando empecé a tener conciencia de este territorio, que me ha dado los vallenatos y la cumbia que he utilizado para hacer mi música, tomé la decisión de ser parte del cambio y de la solución. Este álbum me permitió llevar un mensaje, rebautizar este lugar y llamarlo Cumbiana y con la fundación que ya llevo cinco años trabajando, hablar con los gobiernos para mejorar las condiciones en las que viven”.

Cumbiana, su más reciente trabajo discográfico, cuenta con seis nominaciones al Grammy Latino como Álbum del año, Mejor álbum Contemporáneo/fusión Tropical por Cumbiana, Canción del año por For Sale junto a Alejandro Sanz y Canción para Rubén junto a Rubén Blades, Mejor Canción Tropical por Búscame junto a Kany Garcia y Mejor Video Musical Versión Larga, distinciones que el colombiano espera repliquen la investigación que concentra su nueva placa musical.

“Yo necesito ganarme esos premios, porque si me los gano tendré más herramientas para seguir hablando de esto, para que yo pueda llevar a los gobiernos ideas para su renovación, para que pongan foco a esa región. No me esperaba esa nominación porque es muy diferente a lo que se está escuchando, no podía creerlo, pero ahora cuento los días que faltan para poder ganármelos. No sé qué hacer porque Cumbiana no sólo es ese lugar, es México, es América, es Argentina y es así. Somos todos. Es nuestra cultura como latinos”, finalizó.

ELEMENTO

Más sobre cumbiana

14 discos. Cumbiana es el 14 álbum del originario de Santa Marta, Colombia, en el que es acompañado por artistas como Jessie Reyez, Alejandro Sanz, Ziggy Marley, Elkin Robinson y Rubén Blades

10 temas. Cumbiana está compuesto por canciones que destacan por títulos como Hechicera, El hilo, Vitamina en rama, Los consejos del difunto, entre otras.

2021 tour mundial. El cantautor espera compartir con sus seguidores su nuevo material discográfico con una gira el siguiente año.

8 años. Durante este tiempo el cantautor realizó una investigación en la costa norte de Colombia, misma que retrata en el documental El mundo perdido de Cumbiana.

17 países. El documental se puede ver en países de habla hispana. Rescata una travesía mítica de la mano de Vives por el ecosistema del Río Magdalena y sus ciénegas.

13 gramófonos. Vives posee el récord de mayor número de nominaciones a los Latin Grammy Awards. Ha ganado al menos 13.

19 noviembre. Se realizará la 21a entrega anual de los Latin Grammy. Esta vez será de manera remota debido a la pandemia por el coronavirus.

TE RECOMENDAMOS VER