Elizabeth Álvarez enseña cómo hacer unas ricas galletas de mantequilla para Halloween

Elizabeth Álvarez acaba de sumar una nueva aptitud a su hoja de vida: no solo es una talentosa actriz, sino que ahora explorará su pasión por la cocina en su nuevo canal de YouTube que acaba de estrenar, dedicado exclusivamente a la gastronomía.

"Yo subía mis historias en Instagram de comida, de mis recetas y veía que les gustaba, que me hacían comentarios y de verdad me emocionaba que les gustara lo que estaba preparando", expresó en el primer video que colgó en su canal.

La mamá de León y Máxima y también esposa de Jorge Salinas, confesó que le hubiese gustado dedicarse a la cocina de no haber sido actriz: "Otra de mis pasiones es cocinar y siempre lo he dicho, si no hubiera sido actriz, me hubiese encantado a ser chef".

Elizabeth Álvarez prepara galletas de mantequilla para Halloween

Para celebrar el Halloween con sus hijos, Elizabeth Álvarez decidió compartir la receta de galletas de mantequilla, que preparó en compañía de su amiga, la chef Liliana Cantoral.

Necesitarás

500 gramos de mantequilla

2 yemas de huevo

1 cucharada de vainilla

750 gramos de harina

250 gramos de azúcar glass

Procedimiento

En una taza batidora, agrega la mantequilla y el azúcar glass mientras todo se va mezclando al mismo tiempo. Al cabo de unos minutos, entonces suma las dos yemas de huevo y la vainilla.

Luego toca el turno de agregar los ingredientes secos, como lo es la harina de trigo. Primero tamiza con la ayuda de un colador y entonces agrega a la taza batidora.

Mezcla hasta que la masa vaya tomando forma y tenga una textura entre húmeda y granula, que la puedas compactar apenas la toques. Luego vierte toda la masa en un tazón, haz una bola grande y refrigera por dos horas.

Ahora llega el momento de sacar la masa de la nevera y hacer pequeñas bolas, que después vas a aplanar con la ayuda de un rodillo. Cuando tengas la masa plana, pon sobre ella los moldes de las galletas y estarán listas para que las lleves al horno hasta que estén doraditas.

