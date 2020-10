Laura Pausini estrena "IO SI", tema principal de la cinta "The life ahead"

View this post on Instagram

L’idea che #IoSi (Seen) sia finalmente anche vostra mi emoziona molto. Ho voluto fortemente cantarla in 5 lingue perché volevo far arrivare in tutto il mondo il messaggio di #TheLifeAhead, il meraviglioso film di Edoardo Ponti, con protagonisti Sofia Loren e Ibrahima Gueye, di cui Io Sì è la original song. Nel film infatti sentirete solo la versione in italiano, ma nell’EP, che è disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali, troverete tutte e 5 le versioni. Link in Stories. La idea de que #IoSi (Seen) sea por fin vuestra me emociona mucho. Tenía muchas ganas de cantarla en 5 idiomas porque quería hacer llegar a todo el mundo el mensaje de #LaVidaAnteSí, la maravillosa película de Edoardo Ponti, protagonizada por Sofía Loren e Ibrahima Gueye, de la que Io Sì es la canción original. En la película solo escucharéis la versión en italiano, pero en el EP, que desde ahora está disponible en todas las plataformas digitales, encontraréis las 5 versiones. Enlace en las historias. The idea that #IoSi (Seen) is finally yours too, really touches me. I strongly wanted to sing it in 5 languages because I wanted to spread all over the world the message of #TheLifeAhead, Edoardo Ponti’s great movie with Sofia Loren and Ibrahima Gueye as main characters, of which Io Sì is the original song. In the movie indeed you’ll listen only the Italian version, but in the EP, that is out now on all the digital platform, you’ll find all the 5 versions. Link in Stories. A ideia de que #IoSi (Seen) seja finalmente de vocês me emociona muito. Tinha muita vontade de cantar nos 5 idiomas porque quero fazer chegar ao mundo inteiro a mensagem de #AVidaÁSuaFrente, o maravilhoso filme do Edoardo Ponti, protagonizado por Sophia Loren e Ibrahima Gueye, pela qual Io Sì é a canção original. No filme só ouvirão a versão em italiano, mas no EP, que desde agora está disponível em todas as plataformas digitais, acharão as 5 versões. Link no stories. @netflix #TheLifeAhead #LaVitaDavantiASé #Netflix