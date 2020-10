Exintegrante de Menudo sobre Súbete a mi moto: "No es una serie biográfica, sino una serie de ficción"

Siguen generándose reacciones tras el estreno de Súbete a mi moto serie de Amazon Prime. Ahora le tocó el turno a Rawy Torres quien perteneció a la banda Menudo hasta 1991, temporada en la que los cimientos de esta agrupación ya se estaban desmoronando a causa de una serie de polémicas que se habían presentado tras la posesión de drogas por parte de dos de sus integrantes y porque cada vez era menos el tiempo que cada cantante permanecía en sus filas.

Razón por la que Torres decidió alzar su voz en contra de una historia que a su criterio carece de realidad, pero sí de mucha ficción.

¡Hasta ahora! Este es el único exintegrante de Menudo que no ha confesado ningún tipo de agresión tras el estreno de Súbete a mi moto Johnny Lozada ha sido, por ahora, el único en señalar que no sufrió ningún ataque en su estadía por la agrupación.

"No es una serie biográfica, sino una serie de ficción": dijo Rawy sobre Súbete a mi moto serie de Amazon Prime

A través de una extensa videollamada para el programa Ventaneando, Rawy precisó muchos detalles acerca de su experiencia por esta exitosa banda juvenil de los 80. A su criterio, el estreno de esta serie de Amazon Prime "No es una serie biográfica, sino una serie de ficción que me da mucha tristeza", dijo.

El trabajar enfermos, tener largas jornadas de trabajo sin descansos ni atenciones de comida o hidratación formaron parte de su experiencia dentro de Menudo. E incluso él vivió de cerca atropellos constantes de parte de Edgardo Díaz quien siempre los humillaba o descalificaba gran parte de sus interpretaciones.

"No te quiero repetir las palabras, pero si te voy a dar un sinónimo te voy a decir 'eres una basura', y junto con eso el desmérito, 'esto no sirve, lo que hiciste no sirve', vamos a decir palabras soeces, palabras incorrectas, nada más el hecho de decir 'tú no sirves o no lo estas haciendo bien' imagínate esto produce decepción, tristeza, desánimo", añadió el joven que asegura que en su momento no entendía el por qué tan desmerito a su trabajo, pero ahora con más madurez ha entendido varias de las experiencias desagradables que le tocó vivir y que por miedo a alguna sanción de parte de ese entonces su jefe.