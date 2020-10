Adele sorprendió con su belleza y humor en programa de televisión

Adele regresó a la televisión y lo hizo en grande, algo que ovacionaron sus millones de seguidores.

La cantante mostró por primera vez su nueva imagen en la pantalla chica, además de ese peculiar humor que la hace única y que quedó demostrado en su participación como conductora, actriz, comediante y que hizo realizó un breve recorrido de sus éxitos musicales.

Adele habló de sí misma, desde su peso, divorcio, la pandemia hasta de cuestiones políticas.

El hecho de que ella no fuera la invitada musical, le permitió bromear sobre sus propios nervios y lo que le gustaba beber un buen vino. Agregó que suele maldecir cuando está nerviosa.

Te invitamos a consultar:

Conoce una de las herramientas pedagógicas más prometedoras ante confinamiento Hasbro desarrolla suplemento para atender las necesidades pedagógicas ante pandemia

Adele sorprendió al mundo cuando compartió una imagen, en la que se observó que había ganado en su lucha contra los kilos de más, que ha sido uno de los temas más comentados de los últimos meses.

Por ello, ella misma bromeó con este asunto en su debut en el programa Saturday Night Live, la noche de este sábado.

"Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me viste, pero en realidad, debido a todas las restricciones de Covid… tenía que viajar ligero y solo podía traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí", señaló durante una parte de su monólogo.

La cantante realizó varias parodias de The Bachelor, se interpretó a sí misma y cantó varios de sus éxitos dependiendo de la situación, desde Someone Like You y Hello, entre otros.

De cantante a comediante

La cantante también apareció en un sketch donde un grupo de amigos acudió a un psíquico en 2019 con grandes esperanzas para el año que viene.

Kate McKinnon interpretó a la psíquica, cuyas predicciones se referían a la próxima pandemia. Ella predijo que Adele estaría hablando por teléfono con FedEx exigiendo saber dónde estaba su libro para colorear para adultos, y también le contó el escándalo de Jeffrey Toobin. "Si alguno de ustedes ve a J.K. Rowling, dígale que se concentré en sus libros", agregó el psíquico de McKinnon.

También apareció Adele durante una parodia comercial de los años 80 para jeans perfumados llamada jeans "Ass Angel".

En una de las partes finales de la noche, Adele siguió rompiendo el personaje con McKinnon mientras simulaban un anuncio de turismo para África dirigido a divorciados.

Reacciones de sus seguidores

Me he vuelto a escuchar las canciones de Adele después de su aparición en SNL y he acabado así. pic.twitter.com/dMvH3alyaB — Óscar (@oz_padfoot) October 25, 2020

Adele siempre ha sido preciosa y talentosa, lo qué pasa es que la gente ha estado tan preocupada por su peso que nunca lo vieron — Witch 🕸 (@theblaiirwitch) October 25, 2020

No puedo con lo hermosa y perfecta que eres Adele Laurie Blue Adkins 😍🤤 pic.twitter.com/ZB5ugRhPc7 — Marie ✿ (@agxcache) October 25, 2020

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: