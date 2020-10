Así creció Grecia Sánchez, la niña que imitaba a Laura Bozzo en “Pequeños gigantes”

En marzo del año 2011 se estrenaba por la pantalla chica mexicana la primera temporada de Pequeños gigantes, un exitoso programa de talento infantil en el que un grupo de niños deleitaron a la audiencia con sus habilidades artísticas y simpatía innegable, entre ellos la pequeña Grecia Sánchez.

Con solo 6 años de edad, la estrellita oriunda de Guanajuato se ganó un lugar en el corazón y mente de los millones de televidentes que sintonizaron el show gracias al carisma, inteligencia y aptitudes que demostraba en la emisión de cada domingo con sus ocurrencias e impecables imitaciones de personalidades, siendo la más memorable la que hizo de la conductora Laura Bozzo.

Ahora, a casi una década desde su participación en la competición conducida por Galilea Montijo, la inolvidable “Laurita Bozzo” dejó atrás la tierna imagen con la que el público la conoció para convertirse en una guapa jovencita de 16 años que sigue siendo esa brillante luminaria que destacó sobre el escenario del programa de Televisa.

La transformación de Grecia, la niña que imitaba a Laura Bozzo en Pequeños gigantes

A exactamente nueve años desde que fungió como capitana del equipo “Las megaestrellas” dentro del exitoso concurso televisivo Pequeños gigantes, Grecia Ana Dalahi Sánchez Gómez ha crecido para ser una muy hermosa adolescente concentrada en sus estudios de secundaria.

La joven, que sigue teniendo el mismo rostro dulce con el que se hizo conocida, ha continuado presente en el medio artístico que tanto disfruta. De hecho, se formó como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa Infantil (CEA) y ha participado en programas como La rosa de Guadalupe; de acuerdo a información en su página de Facebook.

"Creo que el tiempo se pasó muy rápido. No nos dimos ni cuenta. Le digo a mi mamá que de repente tenía 9 e iba en la calle y ya de repente tenía 16 años. No sé, como que todo se me pasó muy rápido", afirmó a través de un live en Instagram según reseñó People En Español.

Sin embargo, Grecia aún recuerda cómo vivió aquel tiempo en Pequeños gigantes, aunque admitió que debido a su edad era incapaz de comprender la magnitud de la súbita fama que experimentaba.

"Era algo muy loco porque muchas personas eran fans de nosotros y era de que casi volteaban camionetas a veces de tanto que empujaban", recordó.

Durante la transmisión además aseveró que su abuela tiene en su casa dos cuadros inmensos en los que tiene fotografías de ella al lado de las estrellas que logró conocer durante su participación en el show, entre ellos el comediante Eugenio Derbez, con quien incluso actuó un sketch para el programa donde ella era la “señorita Laurita Bozzo” y él era el “desgraciado”.

"Yo decía Eugenio Derbez el que sale en La Familia P. Luche y ya y después te das cuenta de que actor de Hollywood, de que ¿participé con Eugenio Derbez en un sketch? Yo quedé en shock desde ahí", destacó.

En la actualidad, aunque está enfocada en su formación académica, la querida exestrella infantil no anula la idea de continuar actuando y perseguir una carrera en el mundo del entretenimiento, pero también tiene el sueño de estudiar Medicina en la universidad.

"Yo creo que la actuación es algo que me gusta mucho y si me llaman yo con mucho gusto voy. Es algo que me divierte, que me fascina, pero también me gusta mucho la medicina, entonces me gustaría estudiar eso, aparte de la actuación", concluyó.

