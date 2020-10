José Ron hace una breve pausa en la actuación

José Ron pasa unos días en Guadalajara junto a su familia y amigos. El actor participó en un torneo de futbol este fin de semana dentro de un nuevo complejo de canchas de futbol en el que también estuvieron ex futbolistas como Matías Vuoso, Salvador Carmona y el ex técnico José Luis Güero Real.

“Contento de estar en mi tierra y regresar a estar con mi familia. Siempre me ha encantado el deporte, el futbol, porque cuando estaba en Guadalajara -desde chiquito- estuve tiempo en las Chivas hasta que fui al rollo de la actuación, pero el deporte siempre ha sido muy importante para mí; ahora, también con este complejo que está increíble y venimos a pasarla bien”, compartió José Ron.

El actor tapatío reveló que decidió hacer un retiro breve en la pantalla, para enfocarse en la música.

“Estoy agradecido por las oportunidades que he tenido en mi carrera, por la gente que confía en mi trabajo. Siempre me entregará y daré mi 100% en cada proyecto. Ahora, estoy haciendo una pequeña pausa, estoy enfocado en la música y siguiendo esa pasión que me encanta, que me motiva, me emociona y apasiona. Esperemos también avanzar como la actuación, por lo que empezamos a picar piedra y comenzar a tocar para tener shows”.

Por el momento, Ron vive en Valle de Bravo, un lugar que le permite concentrarse en lo que planea para el futuro.

“Estoy más en Valle de Bravo es donde estoy viviendo ahorita con esta parte de la contingencia es como mi refugio, desconectarme de la ciudad, el ajetreo, el ritmo. Estoy buscando proyectos que me alegren el corazón y que me hagan feliz”.

El actor añadió, “vamos a sacar próximamente el primer video de Koktel. Tenemos muchas ideas para que vea la gente lo que estamos haciendo, es una banda de rock que canta covers en inglés, para que la gente que no conoce la parte musical de José Ron. Comencé en Guadalajara con la música, la vida me llevó a la actuación y ahora retomó ese gusto por la música. Deseo, que así como la actuación que me ha dado mucho, deseo de corazón que la música me permita crecer como artista. Soy el baterista, lo mío no es cantar, de repente si apoyo en coros, pero no tengo una voz para ser solista o cantar solo, también por mi tono de voz que soy como barítono, pero estoy apoyando en la batería”.

Situación con Televisa

José Ron aclara rumores en torno a su futuro con Televisa.

“No es salida de Televisa, simplemente no tengo contrato de exclusividad desde el año pasado, eso también me ha dado la oportunidad de decidir que quiero o no hacer, eso también es muy bueno. Por ejemplo, no se dio la negociación con el proyecto con Juan Osorio, no era para mí, agradecido por su confianza pero la vida continua y estoy enfocado por el momento en la música”.

Campeones del torneo

El actor y músico participó este fin de semana en un torneo relámpago en Guadalajara, donde su equipo resultó ganador.

“Soy uno de los socios de Altium Sports Complex. Me encanta apoyar la parte del deporte, con la escuela del Güero Real. El deporte siempre es muy importante en la formación de cualquier chavo, desde pequeños inculcarles una actividas deportiva sea la que sea, ya sea futbol, tenis, natación, siempre les ayudará; además, emocionalmente para alejarse de vicios, que no dejan nada bueno”.





