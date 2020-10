Conoce a las parejas en la vida real de los actores de “Una familia de diez”

View this post on Instagram

Hace ocho años nos entró esa divertida locura de unir nuestras vidas, recuerdo todavía el momento donde tu y yo en el altar frente a Dios, familia y amigos me decias ¿por que estás llorando? ¡No llores! Y yo en realidad no me había dado cuenta que las lágrimas corrian por mi cara sin darme cuenta y que era por la inmensa felicidad que sentía en ese momento! Hace ocho años decidimos tomar con toda el alma y el espíritu el compromiso de unirnos “for ever”. Decidimos con el corazón en las manos tomarnos de las manos para no soltarnos jamás, para ser tuyo y tu mia, para complementarnos, para aventurarnos en este extraño y hermoso camino llamado vida!!! Tu eres quien ha hecho MUCHO más emocionante, interesante, divertido y atrevido este recorrido del cual no nos llevamos más que el amor que nos profesamos y los besos que nos damos, mi eterna novia, mi eterna amiga, mi esposa y la persona que me ha dado uno de los regalos más HERMOSOS de mi vida mi #Mati ¡FELIZ ANIVERSARIO! Y te pido TODOS los días de mi vida que seas mi esposa para la eternidad!!! TE AMOOOOOO