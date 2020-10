Promotor mexicano de Menudo sale en defensa de Edgardo Díaz y crítica la serie Súbete a mi moto

La polémica no cesa para Súbete a mi moto serie de Amazon Prime que no para de ser el centro de conversación, pero por las innumerables reacciones que ha generado entre los exintegrantes de Menudo quienes consideran que la trama presentada en la plataforma streaming no refleja la realidad de los vivido con esta banda que arrasó en los 80.

En esta oportunidad, el promotor mexicano Nacho Aguilar salió en defensa de Edgardo Díaz, creador y mánager de la agrupación sobre quien recaen los contundentes señalamientos de abuso sexual y laboral. Éste "juró por su madre" que nunca vio ni escuchó nada sobre ese tipo de acusaciones, pero sí levantó la leva al referir que hay muchas fallas en la historia que se estrenó el pasado 9 de octubre.

Nacho Aguilar sale en defensa de Edgardo Díaz y crítica a Súbete a mi moto serie de Amazon Prime

A criterio de Aguilar, recordado por ser uno de los responsables del concierto que Menudo realizó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México en 1983 ante 105 mil personas, esta historia de Amazon Prime tiene una falla de origen y es que no se consultó a nadie de los que formaron parte de las filas de cantantes, ni muchos menos a quienes hicieron posible cada una de sus inolvidables presentaciones.

"Ni siquiera consultaron a la gente que de veras participó ahí, por eso René Farrait se enojó", dijo a través de su entrevista en el programa Ventaneando. Para Aguilar esta fue uno de los errores magistrales de esta serie, por ello las diferentes reacciones de molestias.

Sin embargo, para él resulta un tanto extraño la cantidad de acusaciones hechas hacía Díaz sobre violencia y abuso sexual, pues él nunca evidenció ni escucho nada de ello. "Yo te puedo jurar por la tumba de mi madre que jamás de los jamases hubo algo raro ni lo hubiese yo permitido. Lo que te puedo decir, que yo ahorita viendo la nueva serie, están sacando de la tercera generación para adelante, que fue un desastre. Yo me salí, yo estuve hasta que llegó Ricky Martin de chiquito".

