Bad Bunny adelanta música en medio de lujosos 'juguetes'

Bad Bunny se ha convertido en un líder del trap latino, una nueva corriente musical que, para gran parte del público joven e hispanoparlante en Estados Unidos, Latinoamérica y España, eclipsó en cuanto a popularidad al antiguo reinado del reguetón.

Después de que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se convirtiera en la nueva portada de la revista del The New York Times, una de las publicaciones de entretenimiento más destacadas del mundo, su imagen en el mundo cobró mayor popularidad.

Bad Bunny protagoniza la portada de The New York Times

En la publicación la autora, Carina del Valle Schorske, se adentra en un largo artículo en el último disco de Bad Bunny, YHLQMDLG , y habló a detalle de su particular voz y de su infancia e, incluso, de los mensajes de denuncia que el cantante ha incluido en sus canciones en los últimos años.

Te invitamos a consultar:

Camry 2020 ofrece tecnología, deportividad y desempeño Camry 2020 es uno de los vehículos más exitosos de la historia, pues ha sabido integrar desempeño, espacio, seguridad, tecnología y emoción en una misma ecuación.

El cantante puertorriqueño no se queda quieto en las redes sociales, y para arrancar la semana decidió compartir un adelanto de lo que podría ser su nueva canción, que produjo ansiedad en sus millones de seguidores y que tituló Dakiti.

"Carro nuevo, música nueva #DAKITI ? la sacamos ya?? ustedes me dicen ?", compartió el cantante al subir la publicación.

Poco tiempo transcurrió para que Bunny recibiera comentarios en su cuenta de Instagram, sobre todo por los lujos que exhibe como su nuevo vehículo Bugatti, que tiene un costo aproximado de 5 millones de dólares y solo hay 40 en todo el mundo.



Publicidad



Reacciones a su estilo de vida

"Solo vos podés salvar el 2020", "Tu música es vida", "Yessssssss música nueva pleaseee", "Mi rey me deja loco se viene el disco nuevo", "Sos todo lo que esta bien saca lo que tú quieras eso no se pregunta, se hace", "Va descalzo mi colega jajajajajaja", "Primera vez que veo a este monumento presumir algo", fueron algunos mensajes al artista latino.

Mientras otros señalaron: "La verdad que si fuera por mí, no", "Pin… Bad Bunny que se compró un Bugatti y a mí no me alcanza ni para una botella de agua, "Darías un ft con Mc Davo", "Cómo madres conseguiste ese coche, 5 millones de dólares, solo 40 en todo el mundo".

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: