Eugenia Cauduro revela por qué rechazó protagonizar "La dueña" hace 25 años

Angélica Rivera arrancó su trayectoria artística a finales de los años 80 brillando con su actuación en telenovelas de éxito como Simplemente María, Alcanzar una estrella o Sueño de amor, pero no fue sino hasta que protagonizó el melodrama La dueña en 1995 que su carrera finalmente despegó.

La actriz se destacó con su interpretación de ‘Regina Villarreal’ en esta producción de Florinda Meza donde también estelarizó el galán Francisco Gattorno y Cynthia Klitbo fue la antagonista; sin embargo, pocos saben que la ex primera dama de México no fue la primera intérprete considerada para el entrañable papel, sino la actriz Eugenia Cauduro, a quien la esposa de Chespirito le ofreció el papel sin hacerle pruebas.

Así lucía Angélica Rivera como ‘La dueña’ hace 25 años La ex primera dama se consagró como actriz con su interpretación en esta telenovela.

Las razones por las que Eugenia Cauduro declinó a protagonizar La dueña

Durante una reciente transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Tlnovelas, Cauduro habló por primera vez en su vida sobre las razones que la orillaron hace 25 años a declinar la oferta de Meza para encabezar esta emblemática telenovela de la televisión mexicana.

La artista de 51 años reveló que recibió la invitación de la productora para encarnar el rol principal de este remake del melodrama venezolano La doña cuando acudió a ver la puesta en escena 11 y 12, una obra que precisamente protagonizaba la productora con Roberto Gómez Bolaños.

Según recordó, la eterna ‘doña Florinda’ de El chavo del 8 la reconoció entre el público y la mandó a llamar para hacerle la irresistible propuesta pero en aquella época ella acababa de culminar su trabajo como imagen de Televisa y apenas comenzaba a tomar clases para formarse como actriz.

“Me manda a hablar en el intermedio, ese era mi primer día de clases de actuación con Sergio Jiménez. Florinda me platica que está a punto de hacer ese proyecto y me dice que le encantaría que yo protagonizara La dueña", rememoró en el segmento Cuando grababa luego de que un internauta gratamente la sorprendiera al preguntarle al respecto.

Eugenia destacó que en ese momento no se sentía lista para protagonizar La dueña ni ningún otro proyecto actoral porque su experiencia era en el modelaje. Además, aunque sí quería perseguir carrera en la actuación y entendía la magnitud de aquella oportunidad, no quería lanzarse como actriz sino hasta que estuviera suficientemente preparada.

"Yo en mi vida había actuado, nunca. Lo que tenía muy claro es que sí quería hacer una carrera que me durara (…). Entonces le dije que le agradecía mucho la oportunidad y fui muy sincera, le dije que yo no sabía actuar, que ese era mi primer día que tomaba mi primera clase de actuación y por eso no la hice, me dio mucho miedo hacer el ridículo", confesó.

Asimismo, en el live donde habló sobre sus anécdotas grabando El color de la pasión, Cauduro explicó que Meza entendió sus razones y estuvo de acuerdo con su negativa, por lo que dejaron las puertas abiertas para trabajar juntas más adelante.

No obstante, la luminaria está segura de que si no hubiera sido una inexperta en aquel instante, no solo habría aceptado el papel principal en La dueña sino que además habría hecho una excelente personificación.

"Me hubiera encantado porque sí va con mi carácter, por muchas razones. Sé que si hubiera tenido la preparación (habría hecho) un gran personaje, sé que me hubiera salido increíble, pero no hay que precipitarse", enfatizó.

Por fortuna para ella, dos años más tarde, ya completada su formación artística, se reencontró laboralmente con Florinda, quien volvió a ofrecerle un chance en la televisión pero esta vez como antagonista de Alguna vez tendremos alas, novela con la que finalmente hizo su debut como actriz.

"Después de que me preparé estudiando con Adriana Barraza y Sergio Jiménez, fue ella quien me dio mi primera oportunidad en Alguna vez tendremos alas”, dijo sobre la historia protagonizada por Kate del Castillo y Humberto Zurita en la que tuvo un romance de ficción con René Strickler

Durante la plática, Eugenia insistió que "hacer el ridículo" realmente le aterra y eso influyó mucho en su decisión de rechazar meterse en la piel de 'Regina'. "No me importa si de repente estoy más gorda, panzona, de verdad, ya son tantos factores, si subo, si no bajo, eso no, pero hacer el ridículo eso sí y yo le tengo mucho respeto a esta carrera".

De igual forma, declaró que no quería terminar como algunas de sus compañeras que son muy guapas pero no saben actuar.

"He visto el caso de mujeres guapísimas con una personalidad preciosa que protagonizan, pero no sabían actuar, entonces pues el público no es tonto, el público sabe, el público se merece un respeto…”, explicó, concluyendo que para ella sí tomó la mejor decisión con respecto al rol principal de esta producción.

"Yo no quería que a mí me pasara que la gente dijera: '¡Guao! la chava de El Canal de las Estrellas con un proyecto increíble' y salir yo al aire y a la primera semana dijeran 'ok, no sabe ni hablar', me dio terror, por eso no la hice", admitió.

Tras su debut en 1997, la estrella de la televisión ha trabajado en casi 20 telenovelas donde solo ha fungido como protagonista en una ocasión, aunque siempre tiene personajes relevantes en las tramas donde participa y especialmente ha brillado como antagonista.

En la actualidad, Eugenia Cauduro se encuentra rodando el melodrama Quererlo todo, una historia que protagonizan Michelle Renaud y Danilo Carrera que se estrenará el próximo mes de noviembre por Las Estrellas.

