Estas son las series streaming que Danna Paola no ha visto: Los fans se escandalizaron

La actriz y cantante Danna Paola está feliz por haber participado en uno de los proyectos "más bonitos" de Netflix. Y es que al ser la intérprete del tema principal de Más allá de la luna, película que estrenó Netflix el pasado 23 de octubre, su carrera musical se proyectará cada vez más y le permitirá sumarse a más proyectos como este. Por eso, la plataforma streaming la escogió para que fuera la vocera de este tema y por eso, a través de un live por Instagram se dedicó a responder las preguntas de su fanaticada.

Y para sorpresa para alguno de ellos, reveló que hay dos historias que no ha visto y que son muy populares. Esto dejó atónita a la audiencia.

Estas son las series de Netflix que Danna Paola no ha visto

A través del live realizado por la cuenta de Netflix Latinoamérica, Danna Paola respondió todas las interrogantes de sus fans quienes aplauden su participación como intérprete de Viaje a la luz, que es el tema principal de la película de Netflix Más allá de la luna. Además se encargaron de preguntarle sobre aspectos de sus proyectos personales y profesionales.

"Más allá de la luna es una peli animada hermosa, con personajes adorables. Además tengo el honor de tenerla muy cerquita de mi corazón porque hice una canción para su banda sonora. Véanla con toda su familia y amigos y díganme que les pareció", dijo la también actriz de Élite.

Destacó que hubo quiénes hicieron preguntas sobre cuáles eran las series o películas que ella recomendaba para ver en la plataforma streaming, confesando que no ha visto ni Stranger Things y Riverdale o por lo menos no las ha visto completas.

"No he visto Stranger Things. Bueno, en realidad sí la he empezado a ver pero nunca la he terminado, me falta la última temporada. Me gustaba mucho la fotografía, los vestuarios y todo, pero me he enganchado con otras series y me ha quedado pendiente y de Riverdale solo he visto la primera temporada", dijo. Esto impactó a quienes pensaban que ella era toda una experta en historias streaming.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que ella siguiera interactuando con sus fans y recibiendo halagos por su interpretación en esta canción para la película animada.

