Manelyk y Jawy quieren reality cuando se conviertan en papás

Manelyk y Jawy, la pareja más popular de de Acapulco Shore, regresan después de una exitosa primera temporada de su reality show, pero ahora han dejado la comodidad de su departamento en la ciudad y se enfrentan a una vida de campo. Mawy llegaron a un rancho, donde tuvieron que aprender a convivir con la naturaleza y llevar su relación a otro nivel, según contaron en una entrevista con Publimetro.

"Se nos complicó un poco, pero fue súper divertido. Para empezar desde la llegada, llevamos a Jacinto, que veía regresando de un internado perruno y regresó peor. Es una temporada muy divertida, se van a reír de nuestras desgracias", explicó Mane.

Por su parte Jawi contó, "Nunca habíamos estado en una experiencia de rancho, juntos. Estamos acostumbrado a estar en nuestro departamento, pero acá tuvimos que resolver cosas, como el no tener agua caliente. En el reality dejamos que la gente conozca más la relación entre Mane y yo".

En Mawy: del antro al campo, podremos ver a este par de enamorados ordeñando vacas, andando a caballo, correteando gallinas y haciendo trabajo duro, entre otros retos, como el tener que madrugar. Pero también hubo muchas cosas buenas al hacer este show, según reveló Mane.

"Nos dimos cuenta de que nos conocemos muy bien, y que más que una pareja, somos amigos. De repente vivimos situaciones que para otros son fatales, nosotros le dábamos la vuelta y lo hacíamos divertido. Nuestra amistad va más allá y el tema del rancho lo hizo mucho más divertido".

Y agregó, "vas aprendiendo en pareja. Me enojan ciertas cosas de él, pero así es, y no voy a estar peleando por la misma razón siempre, aprendes a vivir con los defectos de tu pareja y no cambiarla. El punto es acomplarnos el uno con el otro, y eso nos ha hecho fuertes como pareja".

Esa es una de las claves para que Jawy y Mane lleven siete años juntos, en los que han participado en la siete temporada de Acapulco shore, han lanzado la canción Vuelves, y han creado su propio reality con el cual piensan seguir.

"Estamos pensando que esto de Mawi puede convertirse en un reto más grande. Inició con la cuarentena , y pensó 'nos vamos a matar viviendo juntos sin salir ni a la tienda', pero lo logramos, y luego nos fuimos al rancho. Mañana podemos estar en China, o otro lugar donde no hablamos el idioma, contando cómo lo vivimos", dijo Jawy.

De hecho, a la pareja también le gustaría compartir a sus fans, el día a día de cuando se conviertan en padres, plan que no está lejano. "Mane y yo somos muy directos, así nos conoce la gente y eso nos identifica a ambos, no tenemos nada que oculta, y no tendríamos ninguna incomodidad en mostrar ese momento. En el momento que pase y si tenemos la oportunidad de hacer un reality sobre eso, nos aventamos", explicó Jawy.

En cuanto a cómo manejan a las críticas de no tener ningún tapujo al mostrar su visa, Mane nos contó, "tienes que estar consiente de que nos somos monedita de oro y que no le vas a caer bien a todo el mundo ni van a pensar como tu. Sabemos que existen los fans y los haters, y siempre van a existir depende de nosotros saber con qué parte nos quedemos, y elegimos lo bueno.Estamos haciendo nuestro trabajo y este proyecto empezó por la cuarentena en pensar que queríamos entretener a la gente, es en bueno para nosotros y queremos que siga así".

¿Dónde y a qué hora ver Mawy: del antro al campo?

22:00 hrs

Todos los martes a partir de esta hora se puede ver Mawy: Del antro al campo a través de MTV Latinoamérica

