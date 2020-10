Así luce en la actualidad Paty Navidad, la 'peliteñida' en La fea más bella a 14 años de la telenovela

View this post on Instagram

La palabra del día es GRACIAS … Simplemente, profundamente y repetidamente GRACIAS!! @yadira_navidad @evenvdd preciosas mis flores, chocolates y perfume hermana y sobrina. 😘🌹Las y los amo infinitamente con todo mi ser. ❤️❤️❤️ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Besitos de mi #Brunito hermoso!! 🐶❤️😘