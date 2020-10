Sofía Sisniega y Mariel Molino protagonizan Locas por el cambio

Amazon Prime Video anunció que la primera película original para México, Locas por el cambio, se estrenará el 27 de noviembre de 2020. El largometraje de comedia es protagonizado por Sofía Sisniega (Club de Cuervos) y Mariel Molino (El Juego de las Llaves).

Fernando Alonso tendrá su propia docuserie en Amazon Prime Video La serie sobre el piloto español se estrenará el 25 de septiembre próximo

Locas por el cambio cuenta la divertida historia de Paula (Molino), quien ha tenido una vida llena de privilegios que la han llevado a sentirse conforme, pero insatisfecha con su vida, y de Paulina (Sisniega) quien ha experimentado lo contrario y quien se siente agobiada con las responsabilidades de la vida moderna. Todo cambiará un fatídico día en el que se pondrán en los zapatos de la otra y descubrirán que no todo es lo que parece, y entre enredos y aventuras, literalmente experimentarán en cabeza propia lo que las hace tan diferentes y similares a la vez.



, dijo Pablo Iacoviello, director de contenido para Latinoamérica en Amazon Prime Video.

“Es esencial que las compañías que crecieron en el mundo del cine puedan adaptarse a la nueva realidad del mercado. Para Corazón Films es un honor seguir con esta fantástica alianza con Amazon Prime Video, para crear series y películas directas a streaming, que sean atractivas para todo el público latinoamericano”, comentó Eckehardt von Damm, CEO de Corazón Films.

Amazon Prime Video

La película fue escrita y dirigida por Ihtzi Hurtado y cuenta además con las actuaciones de Mauricio Argüelles (No Manches Frida 2), Juan Pablo Gil (Nosotros los Nobles, Niñas Mal), Itatí Cantoral (No Manches Frida 2, Capadocia), José María Torre-Hütt (El Juego de las Llaves) y Alejandra Ley (Four Moons). Los productores son Eckehardt von Damm, Sandro Halphen y Carla Farell Benet de Corazón Films, además de Mauricio Argüelles y César Rodríguez. A ellos se unen Javier Salgado y Gustavo Mountaudon como productores ejecutivos.

También te puede interesar: