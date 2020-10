Cynthia Klitbo comparte foto con Rey Grupero ¡en la cama!

La actriz Cynthia Klitbo confirmó que tiene un romance con el youtuber Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”.

Te puede interesar

Kimberly Loaiza crea su propia línea de ropa con Shein La colección cuenta con cien piezas en cuatro diferentes estilos; deportivo, casual, elegante y de fiesta

Y es que ambos compartieron en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecen desnudos, ¡en la cama!

La instantánea fue publicada antes de que la revista TV Notas publicara un texto referente a la relación que había permanecido oculta hasta hoy, tanto por Klitbo de 53 años como por Ordaz de 33 años.

La imagen fue tomada aparentemente en la casa de alguno de los dos, y se les ve sin una sola prenda frente a un espejo y cubiertos sólo por algunas almohadas.

“Lo que se ve, no se pregunta”, escribió Cynthia Klitbo en su cuenta de Instagram; mientras que “Rey Grupero” detalló: “Déjate llevar que la vida es una sola; no importa quién critica, importa quien te ama; date la oportunidad de ser feliz, brinca, baila, sonríe, besa, emociónate cómo niño que está vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones, no de los que se quedan en la barrera juzgando y diciendo yo lo haría mejor. Querían saber si salgo con @laklitbocynthia siiii y la neta está delicioso, bonita noche a todos, aunque dudo que superen la mía ajua”, confesó en su red social.

Una fuente cercana a la pareja declaró de forma anónima algunos detalles a la revista TV Notas. La supuesta amiga de la actriz contó que Klitbo “está muy entusiasmada” desde que inició a salir con el youtuber 20 años más joven.

El amor entre ellos, según la publicación, surgió desde hace algunos meses, pero se intensificó con la pandemia, ya que decidieron vivir juntos para no separarse ni un sólo momento.

“Obviamente ya lo conocía de muchos meses atrás, del año pasado, antes de la pandemia, en eventos, y coincidían en muchas alfombras; pero cuando le tocó que ya se lo presentaran sin cámaras y sin el personaje, se le hizo un hombre atento, encantador y muy simpático, con un gran sentido del humor; entonces, digamos que todo el día la tiene atacada de risa”, confesó la fuente cercana a la actriz.

“Con el inicio de la pandemia era o estar juntos o de plano darse las gracias, porque a la distancia, pues qué relación de pareja prosperaría. Intentaron estarse viendo con ciertas medidas, pero ella le dio la opción de mejor irse a su casa a pasar la cuarentena juntos, y claro que le dijo que sí”, añadió esta persona.

TE RECOMENDAMOS VER