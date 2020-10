Revelan las razones por las Edith González habría salido de “Rosa salvaje”

A finales de la década de los años 80 aterrizó en la pantalla chica mexicana la telenovela Rosa salvaje, una producción de Valentín Pimstein para Televisa que se convirtió en un rotundo éxitos de audiencias en la época y consagró a nivel internacional la carrera de su elenco, encabezado por Verónica Castro y Guillermo Capetillo.

El melodrama, basado en dos populares radionovelas de la escritora Inés Rodena, mantuvo al público cautivo frente al televisor durante 198 capítulos con las vivencias de la humilde pero aguerrida ‘Rosa García’ y su historia de amor con el pudiente ‘Ricardo Linares’; sin embargo, pese al éxito cosechado, la novela no estuvo exenta de la polémica y es que en medio de su transmisiones sufrió la baja de una de sus más importantes luminarias: Edith González.

Estos son los actores de la telenovela "Rosa salvaje" que ya fallecieron La telenovela se estrenó hace 33 años.

Sin dar explicaciones al respecto, la actriz que daba vida la malvada ‘Leonela Villarreal’ en este teledrama abandonó abruptamente el rodaje del proyecto tras participar en 48 episodios y dejó la puerta abierta para que Felicia Mercado la sustituyera hasta el final.

Ahora, a más de 30 años desde el estreno de este melodrama en 1987, una parte del elenco protagónico sostuvo una reunión virtual para recordar sus anécdotas de la filmación del proyecto y revelar algunos sus secretos mejor guardados, entre estos, las razones por las que sin aviso González renunció a seguir encarnando una de las villanas de la novela.

Los motivos por los que Edith González renunció a Rosa salvaje

Durante una transmisión en vivo a través de redes sociales, los actores Laura Zapata, Liliana Abud, Jaime Garza y Verónica Castro recordaron la salida de González de la telenovela y despejaron así una de las más grandes incógnitas alrededor del teledrama que continúa vigente incluso entre nuevas audiencias gracias a su actual retransmisión por el canal Tlnovelas.

En la plática, los integrantes del reparto principal de esta historia develaron que en aquel momento Edith se había molestado por diversas circunstancias durante la grabación; entre estas, una escena que filmó con Castro, el trato que tuvo del productor y el no sentirse cómoda con el hecho de ser una de las antagonistas.

En 1987 #EdithGonzález es llamada por #ValentínPimstein+ para ser la antagonista de #RosaSalvaje a lado de @vrocastroficial, #GuillermoCapetillo y @LAURAZAPATAM en el personaje de 'Leonela Villarreal'. A mitad de la historia, ella renuncia desatando una fuerte polémica. pic.twitter.com/ZEERv88fGH — detlnovelas (🏡) (@detlnovelas1) June 13, 2019

“Yo creo que a ella le chocó cuando le aventabas los espaguetis, no te hagas”, aseguró Zapata a la madre de Christian Castro sobre la secuencia en la que una enfurecida ‘Rosa’ le arroja a ‘Leonela’ tallarines verdes durante una cena en la que esta intentaba seducir a 'Ricardo'.

Ante este comentario, la ahora escritora de telenovelas, Liliana Abud, agregó: “Además de que Pimstein no dejó que se quitara nada durante una hora, o sea la dejó en secuencia con todos los espaguetis ahí en el foro y se encendió. Se puso furiosa”.

Y, más adelante, la hermana de Thalía añadió: “Sí se quiso salir, pero ese fue uno de los motivos luego de repente dijo: ‘a mí me dijeron que yo iba a ser la villana de la historia…’ Fueron como los dos motivos”.

Por su parte, Castro aseveró que ella realmente nunca supo la verdad detrás de la decisión de Edith pero sí admitió que trabajar con Valentín Pimstein era “muy difícil” e incluso confesó que tuvieron varios desencuentros, una opinión con la que el resto de sus compañeros estuvo de acuerdo.

“Era muy difícil trabajar con él. Me peleé toda la telenovela con él porque no me dejaba ponerme pantalones, ya sabes que los pantalones no los permitía él, en toda la telenovela me estuvo fastidiando, me decía de cosas y hasta que me quitó los pantalones y me vistió de mujer, pero sí fue mucho pleito con él todo el tiempo”, expresó, aunque también reiteró que al final el chileno era una gran persona.

Asimismo, las tres famosas actrices lamentaron la salida de González como actriz antagónica, una faceta que debutaba en esta trama, pero celebraron la entrada de Mercado, con quien Verónica pudo actuar algunas escenas de lo más controversiales en su día.

¿Y qué dijo Edith González sobre su salida de Rosa salvaje?

Años después de los eventos que la orillaron a abandonar Rosa salvaje, la fallecida protagonista de telenovelas como Doña Bárbara habló sobre esta inolvidable decisión en su carrera artística y confesó que el hecho de ser la villana cuando venía brillando como actriz principal en numerosos proyectos sí la contrarió.

“Yo ya venía de protagonizar y me pedían que fuera antagónica. Yo digo ‘está padre’. En ese momento ser antagónica de Verónica no tenía ningún problema, lo que era gacho es que ya te habían subido y ‘órale mi reina, vas para atrás’. También hubo experiencias no gratas, no había el trato humano que debería haber habido”, manifestó en una entrevista retomada por el canal de YouTube +Telenovelas.

“Y renuncié. Entonces la gente pensó que a mí me sacaron, pero no, a mí nadie me sacó, yo renuncié. En ese tiempo no me importó si iba a ser mesera toda mi vida o si iba a tener que conducir un taxi. O sea, cualquier cosa, menos aguantar una humillación”, sostuvo sin detallar a qué tipo de ofensas se refería.

Por otro lado, Felicia Mercado rememoró en el programa De primera mano que en aquellos días no se anunció nunca el cambio de actriz. “No lo anunciaron, no nada. Simplemente está en una cena Edith y en la siguiente escena ya soy yo con el mismo personaje”.

El público puede revivir Rosa salvaje por Tlnovelas de lunes a viernes a las 5:55 de la mañana y en sus repeticiones a las 4:30 de la tarde y 11:00 de la noche.

