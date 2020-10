Gaby Spanic posa con su hijo Gabriel y demuestra su gran relación

View this post on Instagram

El #tbt más hermoso de hoy😍 ¡Poder generar una vida es un milagro de Dios, ser madre es el regalo más hermoso que Dios nos bendice! ¡Hijo @spanicgabo que sigas creciendo con mucho amor en tu corazón, con alegría y fe, siendo este increíble ser humano que Dios me ha dado! ¡Hoy soy más feliz porque te tengo! Que nustro día sea con muchas bendiciones mis Ángeles🙏 Totallll 😘