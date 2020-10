Jos Canela celebra su independencia musical

Jos Canela reveló que hubo muchos nervios y dudas, luego de su separación de CD9; ahora está listo para iniciar su carrera solista con un nuevo track: Dime Tú, que muestra una faceta distinta de un artista con un sello muy personal.

“Ahora es la etapa más grande de mi vida. CD9 me dio todas las herramientas para seguir en la música con momentos muy grandes que voy a tener siempre en el corazón, pero estoy feliz de empezar esta nueva etapa. Por ahora, puedo decir que inicié con el pie derecho porque la gente me ha estado apoyando con mensajes positivos. Sin duda estar en CD9 fue la etapa más importante de mi vida hasta ahora, creo que esta vida está llena de ciclos que merecen terminar con la misma emoción con la que empezaron”, compartió Jos Canela.

Con más de siete años de experiencia en la industria musical debuta como solista con un sencillo y un video diferente, con el que busca atraer a un nuevo público.

“Estuve muy nervioso antes del lanzamiento porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, no sabía cómo iban a tomar esta etapa, pero lo que me mantuvo tranquilo es que lo hice de corazón, compuse las letras pensando es esas emociones que me hace sentir la música. El año pasado tenía la cabeza por todos lados, mis pensamientos iban y venían, no tenía muy claro para dónde tenía que ir, pero todo se aclaró”.

Por ahora, Jos sabe que comienza una nueva etapa, en el que tendrá que luchar de manera individual.

“Estoy haciendo mucha música, no solo este sencillo, que pronto van a poder escuchar. Eso me ayudó a tranquilizar todo lo que traía en la cabeza para canalizarlo en la música y letras. Me encanta el hecho de tomar las decisiones de mi proyecto”.

Añadió que quiere impregnar en su música un sonido propio, “es un gran momento para la música, hay muchos artistas que se están animando a intentar sonidos nuevos, eso motiva a los que nos dedicamos a lo mismo, a intentar ritmos para traer a México. Escuché muchos géneros como trap, hip hop, pop, R&B, pero en Dime tú es más urban pop”.

La cuarentena implicó para Jos, un desarrollo personal y creativo en el estudio, que se dará a conocer con más detalle en corto tiempo.



Momentos en su carrera

· Más de 7 años de experiencia dentro de la industria musical como fundador de uno de los proyectos más exitosos de la música juvenil; CD9.

· Ha colaborado con estrellas internacionales como Abraham Mateo, Crayon Pop, Lali, Ana Mena, Juhn, entre otras.

· CD9 fue acreedor a un Guinness World Records por el mayor número de discos firmados consecutivamente por un artista.

· En 2017 lanza junto a sus compañeros de CD9 uno de los libros más vendidos de ese año: Nuestra historia. En éste el joven deja testimonio de su recorrido por la música hasta entonces, todo bajo el respaldo de la editorial Altea (Penguin Random House).

· Fue intérprete de un tema original para la película Las Tortugas Ninja 2: Fuera de las Sombras para México y Latinoamérica.

