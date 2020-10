Estas son las series españolas que revelarán a La Casa de Papel en 2021

View this post on Instagram

🚨 NUEVA SERIE ESPAÑOLA 🚨 #Feria es el más llamativo de entre los nuevos proyectos por estar creada por Carlos Montero y Agustín Martínez. El título de la serie hace referencia al nombre de un pequeño pueblo de la sierra andaluza donde viven las protagonistas, Eva y Sofía, que descubren que sus padres son en realidad unos monstruos. Antes de desaparecer, dejaron a su paso 23 víctimas y ahora ellas deberán enfrentarse al rechazo de sus vecinos. La serie está ambientada a mediados de los años noventa y, más allá del drama, se define como un thriller fantástico.