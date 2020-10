Michelle Renaud comparte el tráiler de su nueva telenovela "Quererlo todo"

A dos semanas del gran estreno de Quererlo todo, la actriz Michelle Renaud compartió con sus seguidores en redes sociales este lunes 26 de octubre un adelanto de lo que el público verá en la nueva telenovela de Televisa que protagoniza junto a su amado en la vida real, Danilo Carrera.

Llena de expectativas e ilusiones con este proyecto bajo la producción de Ignacio Sada que arrancó sus grabaciones el pasado mes de agosto, la intérprete de ‘Valeria Fernández’ difundió a través de su cuenta en Instagram un breve clip donde se puede conocer un poco más sobre la trama y los personajes que la encabezarán.

Este avance, permite específicamente conocer algunos atisbos de la personalidad, punto de partida en la historia y relación tanto de los protagonistas como de ‘Sandy Cabrera’ y ‘Leonel Montes’, un par de villanos encarnados por la venezolana Scarlet Gruber y Víctor González, respectivamente.

Michelle Renaud promociona el nuevo avance de Quererlo todo

En las nuevas imágenes, se puede apreciar que al comienzo de la historia ‘Sandy’ tendrá una relación con ‘Mateo Santos’, el rol de Carrera, con quien anhela casarse aunque este no crea que él pueda darle lo que ella aspira en la vida.

Por otro lado, se ve que ‘Valeria’ es una joven llena de ilusiones que está atada sentimentalmente a ‘Leonel’, un hombre controlador que no deja de “celarla”. No obstante, las vidas comprometidas de los personajes principales se cruzarán y terminará naciendo entre ellos una pasión que no podrán controlar.

“¡¿Qué quieres de mí?!”, pregunta al final del video ‘Valeria’ a ‘Mateo’ para obtener una respuesta contundente. “Todo”, le replica él antes de estamparle un apasionado beso con el que cerró el clip.

A pesar de su brevedad, el mini tráiler desató la emoción de los seguidores de Renaud que no pueden esperar para volver a verla en pantalla y esta vez de la mano de su novio en una gran producción de la televisora de San Ángel. Algunas reacciones fueron:

Quererlo todo está basada en otra novela argentina y relatará una historia de amor campirana encabezada por ‘Valeria’, una joven que desde siempre ha sido pareja de ‘Leonel’ sin debatirse nunca sus sentimientos por él hasta que el padre de su novio muere dejando una fortuna, una desgracia que desencadenará una batalla campal entre los herederos por los bienes del fallecido.

Mientras esta guerra se desencadena, ‘Valeria’ entonces conocerá a ‘Mateo’, el hijo del custodio de la herencia del hacendado rico, de quien se enamorará por ser noble y con pasión por la vida; sin embargo, para que el amor triunfe, ella deberá armarse de valor para terminar su relación y experimentar un romance puro al lado de ‘Santos’.

Olivia Bucio, Eugenia Cauduro, Sara Corrales, Alexis Ayala, Luz María Jeréz, Alejandro Tomassi, Roberto Blandón, Mimí Morales y Juan Ángel Esparza son otros de los actores que forman parte de Quererlo todo, telenovela que se estrenará el próximo 9 de noviembre en el horario de las 3:30 de la tarde por Las Estrellas.

