Tatiana confiesa entre lágrimas cómo escapó de su casa para huir de un esposo maltratador

Tatiana ofreció una entrevista recientemente a Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde habló sobre su vida y su carrera, pero también de una relación tóxica que le hizo mucho daño, plagada de terror y manipulación.

La exitosa cantante contó detalles de cómo fue su matrimonio con Andrés Puentes, a quien conoció a los 16 años y, dos años más tarde, iniciaron una relación amorosa, sin sospechar lo terrible que sería. "Hay personalidades que tienen algo de psicópata (…) hasta que no lo vive la persona no puede juzgar de por qué se aguantó, cómo se dejó, vives en un terror, en un miedo, en un control, te desvalida de todo, te quitan tu validez como persona y te la crees", confesó durante la entrevista.

Fue a los 18 años cuando empezó a acercarse a ella en tono de romance, convirtiéndose prácticamente en su 'príncipe azul': "Me empieza a seducir, tenía 18, se ponen la piel que necesitas, ese tipo de personas se muestran como lo que tú necesitas (…) no me gustaba pero ya era muy amigo de mi mamá y su bola (…) estas personas envuelven a todo tu entorno, es como una ola, un huracán que se lleva a todo tu entorno".

Avanzada la entrevista, Yordi Rosado la abordó sobre cuándo fue el momento en que se dio cuenta de los maltratos que recibía de su ex pareja: "A los 3 meses de ser novios, pero te involucra de una manera y engatusa, y al día siguiente te da flores (…) No estaba enamorada, estaba aterrorizada pero es como una relación codependiente".

También la alejó de su familia, llegando al punto de ver a sus papás tan solo una vez al año: "Te aíslan, sin poder ver a nadie o hablar, o ir en Navidad unas horas y te regresan".

En cuanto a las agresiones que sufrió en ese matrimonio tóxico, Tatiana enfatizó en que lo peor no era el maltrato físico sino el psicológico: "La agresión física es muy dura, es fea, es horrible, pero se te quita con una pomada. La agresión constante y diaria de 'no vales nada', 'estas aguada', 'no sirves' (…) es una agresión constante, vives atemorizada".

Tatiana también reconoció lo difícil que fue vivir todo este drama ante los medios de comunicación y el público en general, recibiendo hasta críticas y burlas por haber huido de su casa. "Muy difícil vivirlo públicamente (…) yo no busqué el escándalo, no busqué todo eso. Me juzgaban, hablaban mal de mí o hacían la pregunta errónea, en lugar de decir por qué se escapó de su mansión, con lago y patos, decían 'ay cómo se escapó, qué bárbara', burla tras burla. El 'Gordo' de Molina disfrazándose de mí rodando en el Club de Golf, fue muy denigrante", confesó entre lágrimas.

"No saben lo difícil que fue decir, así me voy y dejo mis propiedades, mis premios, pero me llevo lo más preciado que son mis hijos y mi niñito de 7 días de nacido", enfatizó.

