This is Us estrena su quinta y esperada temporada

Tan solo un día después de su estreno en Estado Unidos., FOX Premium Series presenta en exclusiva en América Latina, la quinta temporada del aclamado y multipremiado drama, ganador de cuatro Premios Emmy, This is Us.

En México se podrá ver desde este miércoles 28 de octubre a las 20:00 horas por Fox Premium, tendrá un episodio cada miércoles

¿De qué va?

Del escritor y directores de Crazy, Stupid, Love, la serie narra la historia de la familia Pearson a lo largo de las décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como padres jóvenes en la década de 1980 hasta sus hijos adultos, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown), en busca de amor y realización en el presente. La historia que ha cosechado millones de fanáticos a lo largo de sus temporadas, revela cómo los eventos más pequeños de la vida, impactan en quién cada uno se convierte, y cómo las conexiones que se comparten con otras personas, pueden trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte.

En la temporada anterior, nuevas personas llegaron y cambiaron para siempre las vidas de los Pearson. El hermano de Jack, Nick (Griffin Dunne), fue localizado por Kevin, quien lo ayudó a superar las heridas del pasado y logró que celebrara por primera vez, el Día de Acción de Gracias con la familia. A su vez, Kevin, luchó contra sus adicciones y tras una profunda reflexión, decidió darle un nuevo rumbo a su vida.

Mientras tanto, Randall y su familia, comenzaron a adaptarse a su vida en Filadelfia. Randall se vio obligado a tratar su salud mental y comenzó terapia; su esposa, Beth (Susan Kelechi Watson), decidió retomar su sueño de ser bailarina abriendo un instituto de danza; Tess (Eris Baker), decidió dejar de ocultar su orientación sexual en la nueva escuela, mientras que Deja (Lyric Ross), comenzó un noviazgo con su compañero de escuela Malik (Asante Blackk), padre de una bebé.

Por su parte, Kate y Toby (Chris Sullivan) comenzaron a acomodar su nueva vida con el bebé Jack y a aceptar sus cuidados especiales por su discapacidad visual, mientras intentaron hacerse tiempo para su matrimonio. Al mismo tiempo, Rebecca, asumió su enfermedad y los efectos en su vida cotidiana, y aceptó el pedido de Randall de mudarse por unos meses a St. Louis junto con Miguel (Jon Huertas), para someterse a un ensayo clínico. En el emocionante final de temporada, Kevin descubrió que será padre de mellizos junto a Madison (Caitlin Thompson) y Kate y Toby tomaron la decisión de adoptar una hija.

¿Qué veremos?

Con 18 episodios de una hora, la quinta entrega promete seguir conmoviendo y asombrando al público con las maravillosas vueltas de la vida, a través de un emotivo viaje en el tiempo entre el pasado, el presente y el futuro.

Árbol genealógico

