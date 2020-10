Alejandro González Iñárritu vuelve a reunirse con el equipo de Amores perros

Alejandro González Iñárritu afirmó que "Amores perros sí me cambió la vida".

El cineasta está en México para presentar la cinta Amores perros esta noche de miércoles en la inauguración del Festival Internacional de Cine en Morelia. Solo estará unas horas en México para el reestreno del filme que celebra su vigésimo aniversario con una nueva versión digitalizada y remasterizada.

“Tenemos la oportunidad y privilegio de tener este momento para vernos las caras, con canas blancas todos ya, pero aún con tanto cariño. Estamos representando esta película que tocó a tantas personas en México y el mundo entero. Esta película que esté en una edición del festival en medio de una pandemia mundial, en donde se recibieron 700 películas de México, muestra el valor de Daniela Michel y Alejandro Ramírez para llevar a cabo este festival y no claudicar en medio de esta circunstancia con poco apoyo de los gobiernos, una reducción de estos apoyos y aún así llevarlo a cabo; se necesita mucho valor, mucha fuerza, mucha fe en la cultura y en la juventud que necesita este país para tener siempre estos espacios donde se apoyan las voces individuales y plurales", señaló Iñárritu previo a la inauguración.

El cineasta mexicano acude a la proyección de la cinta: “En la noche tendré el honor y privilegio de estar -físicamente- presente, aunque sea unas horas para presentar en la ciudad de Morelia, la película restaurada y remezclada por Rodrigo Prieto. A los que no la han visto, a los padres que la quieran ver con sus hijos, la van a estrenar en los cines nuevamente la semana que entra para poder ver esta película como la vimos hace 20 años en el cine, con esa corrección de color y con una mezcla poderosa. Es una película para disfrutar de una manera distinta, eso me llena de alegría".

Daniela Michel, directora de Festival Internacional de Cine de Morelia, agradeció a Amores perros reunirse para este momento especial de aniversario.



“Alejandro nos acompaña hoy (miércoles) en Morelia como el invitado de honor para inaugurar nuestra décimo octava edición con Amores perros, una película que cambió el rumbo de cine en nuestro país y es parte de una memoria colectiva con impacto en el cine mundial.

Presentar Amores perros en su vigésimo aniversario, nos hace sentirnos orgullos de mostrarla en pantalla grande en una versión remasterizada acompañado por su director, que ha sido parte de nuestro festival”.

Adriana Barraza, Alejandro Soberón, Gael García, Álvaro Guerrero, Carlos Hidalgo, Fernando Llanos, Francisco González, Gustavo Sánchez Parra, Goya Toledo, Gustavo Santaolalla, Jorge Salinas, Vanessa Bauche, entre otros estuvieron en el reencuentro vía streaming.

"Es una película de todos, me siento privilegiado de contar con todos y el trabajo de todos para hacer esta película que nos mantiene unidos hoy y me llena de orgullo. La verdad no sé si hubo un antes y un después en el cine mexicano después de esta película, no creo que pueda decir esas palabras, eso le dejaré a los cinéfilos, historiadores del cine o a los críticos, pero lo que sí se, es que esta película a mí sí me cambió la vida. Hubo un antes y después en la vida de todos los que estamos aquí nos impacto en todos los niveles. Somos parte de un mosaico que dejamos con un trabajo colectiva de la gramática visual al cine mexicano que lleva 130 años".

Gael García Bernal

El actor mexicano se encuentra filmando en República Dominicana e interactuó -brevemente- en este encuentro con el equipo de Amores perros

“Amores perros llegó en un momento donde nuestra voz no era tan escuchada, no había el concepto de libertad de expresión. De pronto esta película salió con esta potencia y el mundo entero se dio un cuenta de un rinconcito de nuestra realidad, eso fue alucinante, por eso estoy orgulloso de ser parte de esta película que ya trascendió el tiempo", dijo el tapatío.

Lo que viene

Amores perros se estrenará la próxima semana en todas las salas mexicanas de Cinépolis, y en diciembre llegará en versión Blu–ray.

