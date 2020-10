Esta famosa artista fue la primera opción para protagonizar "La usurpadora" pero rechazó el papel

En 1998 se estrenaba en México La usurpadora, una de las telenovelas más entrañables en la historia de la televisión mundial que desde su salida al aire logró acaparar el gusto del público en numerosos países y catapultó a la fama internacional a su protagonista, Gabriela Spanic.

La venezolana debutó en la pantalla chica mexicana con esta producción de Salvador Mejía para Televisa con la que se consagró como una de las actrices de telenovelas más importantes de la época con su entrega, innegable carisma y magistral interpretación de dos de los papeles más emblemáticos de los melodramas: la humilde ‘Paulina Martínez’ y la malvada ‘Paola Bracho’.

De hecho, aunque han pasado más de dos décadas desde que el fenómeno salió al aire, la telenovela que lideró el rating en numerosos países a finales de los 90 sigue presente y con fuerza en el imaginario colectivo; mientras, la luminaria aún es gratamente recordada en el desafiante doble papel de las hermanas con el que se ganó el respeto, cariño y las alabanzas de la crítica, audiencia y colegas.

No obstante, aunque sin duda alguna en la carrera de Spanic hay un antes y después de La usurpadora, la intérprete no fue la primera opción del productor de la novela para encabezar esta historia al lado de Fernando Colunga, sino otra famosa cantante y actriz mexicana que en aquella época ya estaba consagrada como estrella.

Gracias a su destacable actuación en La usurpadora, que aún sigue siendo aplaudida entre viejas y nuevas audiencias, es imposible imaginar a otra persona que no sea la actriz venezolana como protagonista de la icónica telenovela; sin embargo, la realidad es que Mejía tenía contemplada originalmente a una de las artistas más populares en aquel tiempo para el papel principal: Thalía.

Durante una entrevista a El show de las telenovelas, el productor mexicano confesó que desde que comenzó a trabajar en el proyecto siempre tuvo en mente para protagonizar a la famosa actriz y prolífica cantante de éxitos como Arrasando; no obstante, esta rechazó el proyecto televisivo debido a compromisos en su carrera musical.

En aquel tiempo, Thalía era una de las actrices más queridas y respetadas por el público en Latinoamérica gracias a su actuación estelar en memorables telenovelas como María Mercedes, Marimar y María, la del Barrio, trabajos que a la par de su música la hicieron muy popular.

En la plática, Mejía aseveró que Thalía realmente se interesó en dar vida a ‘Paulina’ y ‘Paola’ pero su agenda no le permitió aceptar el reto actoral. “(Ella) tenía una gira musical en toda Sudamérica y Latinoamérica, muy importante, ya contratada y por los tiempos no se podía porque ya yo tenía fecha de aire”, explicó, confirmando así que la artista era ‘La usurpadora’ original, una información que durante muchos años circuló como meras especulaciones.

Asimismo, aunque en 2018 Gabriela Spanic aseveró que en una entrevista a TVyNovelas que ella "era la única y primera opción" para la novela y que ‘La usurpadora' siempre fue ella, años antes la estrella había declarado lo mismo que Mejía dijo meses atrás.

“Al principio, ella (Thalía) fue la primera candidata para hacer La usurpadora y yo decía: ‘ay’. A pesar de ya tener carrera en Venezuela y haber hecho varias telenovelas (…) yo sí rezaba para que Thalía dijera que no y así fue", comentó en un livestream a través de Twitter en 2012.

Y aunque nunca sabremos qué habría sido de este clásico de la televisión si Thalía hubiera estado disponible para encarnar los papeles, la realidad es que la artista de ahora 46 años está sumamente agradecida con la mexicana por haber rechazado el rol que la posicionó a ella como una gran figura de la actuación.

“A ella le agradezco porque si no hubiera dicho que no, yo no hubiese hecho La usurpadora y no estaría aquí”, reflexionó.