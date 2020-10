Kimberly Flores y Edwin Luna se convierten en personajes Disney para Halloween

View this post on Instagram

No somos la pareja perfecta, pero disfrutamos hasta los enojos o desacuerdos, porque eso nos hace madurar aun más la relación, somos muy distintos pero al mismo tiempo tan iguales ❤️ aprendo cada día tanto de ti, eres mi amigo, mi dolor de cabeza 😅 mi esposo y mi amor 💫 amanecer a tu lado todos los días es como empezar de nuevo una hermosa historia 💕 aún siento esas mariposas como el primer día 😬 esa emoción de volverte a ver .. cuando te vas todo el día o te vas de viaje 🕑♥️ Te amo a cada segundo de mi vida 😍 @edwinlunat no necesito un día en especial para decirte que te admiro Y te amoooooo 💕 @edwinlunat