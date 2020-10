Pedro Sola revela cuándo supo que sentía atracción por los hombres

Por primera vez y sin tapujos, el conductor de TVAzteca, Pedro Sola, habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales.

El presentador de la emisión de espectáculos liderada por Pati Chapoy, Ventaneando, relató al canal de YouTube Escándala cómo fue que se dio cuenta que sentía atracción por los hombres.

“Mi mamá me preguntó cuando tenía como 14 o 15 años, en relación con mi forma de ser y me dijo: ‘¿no te gustan las mujeres?’ Y le dije que no, entonces fue con mi abuela y le dijo: ‘hay que llevar al niño al doctor’, y mi abuela le dijo: ‘no, porque no está enfermo’, y entonces mi mamá le dijo: ‘va a sufrir’ y mi abuela dijo: ‘no, si lo apoyamos’, y estaba mi papá presente, entonces mi papá volteó, me vio y siguió leyendo, o sea yo no tuve ningún conflicto en ese sentido”, aseguró el conductor al programa.

Sola agregó que gracias a su abuela, quién estaba muy adelantada para su época, nunca tuvo problemas con su forma de ser. No obstante, dijo, su mamá lo alentaba a jugar con niños, acto que nunca quiso hacer pues no le gustaba.

"Me acuerdo mucho, por ejemplo, en la primaria, que había niños que me gustaban, o sea sentía algo al verlos", contó.

El también economista relató que fue a los 13 años, en la secundaria, cuando fue consciente de que le gustaban los hombres.

“Veía yo a los señores que levantaban el brazo en el camión y les veía la axila y me gustaba verlos, o de repente vas viendo al señor de enfrente y le ves la entrepierna, y no faltaba quien tenía una erección en el camión. Me gustaba”. comentó.

Pedrito, como se le conoce, también explicó que aún no entiende algunas cosas de la comunidad LGBTTI+ actual.

“Yo soy muy j*to, la gente dice que por qué hablamos en femenino si no somos mujeres, pues simplemente por j*tear, ‘¡Escándala!’, pero esas cosas de que ‘a todes’, no las puedo entender, ¿por qué a todes? Porque el idioma es el idioma”, concluyó.

