This is us: Te adelantamos detalles de lo que verás en el estreno de la quinta temporada

El drama se apodera de Fox Premium Series con el estreno de This is us temporada 5 que a partir de este miércoles 28 de octubre regresa con más desenlaces inesperados, pues a la familia Pearson aún le queda por vivir las más trágicas y emotivas situaciones en todos los ámbitos personales, profesionales y amorosos.

Es por ello, que antes de la transmisión de este capítulo doble, te revelamos detalles de lo que se viene en esta entrega que promete, sin duda, mover las fibras de las emociones y revelar diversas interrogantes que quedaron sin resolver sobre todo en la vida de Kate.

Aquí detalles de lo que verás en el estreno de This is us temporada 5

El pasado, presente y futuro de Kate, Randall, Kevin, Jack y Rebecca será despejado poco a poco. El rumbo de sus vida tomará un giro sorprendente del que no podrás despegarte, porque de lo contrario no entenderás el por qué de sus decisiones.

Para Rebbecca vendrán días difíciles, pues fue diagnosticada con Alzheimer luego de que Randall se percatara de ello. Tras varios estudios ella y su hijo toman la decisión de aplicar un tratamiento que le ayude a retrasar esta enfermedad, pero lo hacen sin previa consulta a los demás integrantes de la familia. Esto trae severos enfrentamientos, ya que se trata de un delicado ensayo clínico.

Randall protagonizará los encuentros más violentos y tensos con su hermano Kevin quien está en contra de realizar ese duro tratamiento a su madre. Juntos debatirán entre argumentos contundentes que harán reflexionar a la audiencia, pero por si fuera poco, Randall deberá lidiar con sus ataques depresivos y buscar la manera de aliviarlos, pues debe cuidar de su familia.

Kate hará crecer la familia, pues ella junto con su esposo Toby deciden adoptar a una niña y busca fortalecer su matrimonio que tuvo varios desaciertos en las últimas temporadas.

Para Kevin llegarán muchas sorpresas pues se enterará que será padre de dos niños con Madison con quien tuvo una relación muy pasajera. Esto le traerá conflictos emocionales, pues deberá decidir si quedarse con ella y formar su familia o definir su futuro con su amor de toda la vida Sophie. Además deberá vivir los momentos más críticos con la salud de su madre Rebecca.

