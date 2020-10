Yusef Farah señala que Exatlón pone a los deportistas como héroes

El deportista tapatío Yuser Farah se vuelve a conectar con la vida, luego de su eliminación en el reality Exatlón, una experiencia que lo llevó a mostrar diferentes facetas frente a la televisión.

“Estar en Exatlón es como si estuvieras en una burbuja, como si todo el mundo lo pudieras comprimir en una burbuja y vives cosas sumamente intensas todos los días. Es una montaña rusa de emociones, de repente estás compitiendo para salvar a un compañero, por comida o una comodidad por estar en una mansión, en lugar de un hoyo en el campamento. A nivel psicológico te hace muy fuerte, porque te puede jugar chueco. Tuve la oportunidad de ir, no solo a una, sino a dos temporadas de Exatlón, que me cambiaron la vida, porque saca la mejor y peor versión de uno; al final, enfrentas los demonios y ángeles”.

El reality está en su novena semana, Yusef Farah, habló sobre la importancia de estos contenidos en la televisión.

“Exatlón es el primer reality deportivo que está dando el mensaje, de cómo el deporte nos cambia la vida. La televisión sabe la importancia de promover el deporte. Llevaba dos meses y medio desconectado, ahorita saliendo, veo los mensajes de la gente, que nos aman pero también se enojan con nosotros. Estoy agradecido con todo el público, porque me han cobijado mucho”.

Yusef Fara adelantó cómo observa a los equipos para los siguientes programas.

“Espero que le echen muchas ganas porque el equipo rojo de Titanes está muy fuerte, pero el equipo azul tiene mucho corazón; además, con personalidades únicas y auténticas para esta temporada”.

Añadió, "en México no tenemos la cultura tan fuerte del deporte, lo que Exatlón está haciendo es poner a los deportistas como héroes o titanes, como superhéroes, eso se me hace increíble, con un mensaje especial para los papás de los niños".

Alto rendimiento

En el duelo de eliminación, Yusef, perdió sus cinco vidas y por ello salió de la competencia.

Durante su despedida comentó que lo que él quería transmitir al público era el mensaje de que el deporte le había cambiado la vida ya que en su niñez sufrió de bullying y eso lo hizo un niño inseguro, pero fue a través del deporte que encontró un escape y fue a través del mismo que conoció el mundo, hizo amigos, pero sobre todo, se forjó un carácter.

"Empeceé judo a los casi 15 años, es una edad avanzada para el alto rendimiento. Yo acaba de irme a vivir de Guadalajara a Colima, donde no hice clic, me molestaban mucho, porque vengo de una familia de puras mujeres, así que me decían que era maricón, era muy duro. Así que el deporte me salvó y me ayudó a salir adelante con una autoestima elevada".

El atleta de alto rendimiento se dedicará a dar conferencias y a seguir dando apoyo a las mujeres en el tema de defensa personal.

¿Cuándo y dónde ver Exatlón?

Lunes a jueves a las 19:30 horas; domingos de eliminación a las 20:00 horas por Azteca Uno.

