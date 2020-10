¿Recuerdas a 'Antonia' de Por ella soy Eva? Así luce tras perder más de 20 kilos

Durante su estreno en el año 2012, la telenovela mexicana Por ella soy Eva logró acaparar con un insuperable éxito el gusto de la audiencia con una excitante y divertida historia encabezada por las queridas estrellas Lucero y Jaime Camil bajo la producción de Rosy Ocampo.

Mariana Torres, Carlos Ferro y Kuno Becker encabezan al reparto de “Fuego ardiente”, la nueva telenovela de Televisa El melodrama se estrenará en febrero de 2021.

No obstante, no solo fueron los protagonistas de este remake del melodrama colombiano En los tacones de Eva los que se ganaron la atención del público, muchos de los personajes secundarios que sazonaron la trama también se hicieron con el cariño de los espectadores, entre ellos, la adorable ‘Antonia Reyes’, encarnada por Christina Pastor.

Captura video

Como recordaremos, en el inolvidable melodrama, ‘Antonia’ era una mujer con sobrepeso que no solo estaba acomplejada por su físico, también era víctima del engaño de su marido, ‘Plutarco Ramos’, quien estaba casado con ella por interés y además mantenía una relación extramatrimonial con la malvada ‘Rebeca Oropeza’.

Captura video

Tras su excelente personificación de esta mujer que es ayudada por el rol de Camil con su autoestima e imagen, la intérprete que debutó en 2001 en la telenovela Amigas y rivales continuó su carrera actoral con un papel en Qué pobres tan ricos, donde nuevamente destacó.

Lamentablemente, poco después de ser ‘Alicia’ en la producción estelarizada por Zuria Vega y Jaime Camil, Pastor decidió retirarse de la televisión para siempre y más nunca se supo de ella hasta ahora, cuando causó furor al mostrar en redes sociales su impresionante transformación tras perder más de 20 kilos en los últimos meses.

Así luce hoy ‘Antonia’ de Por ella soy Eva tras perder más de 20 kilos

A través de su perfil en Instagram, la exactriz mexicana de 42 años ha sorprendido a sus seguidores al compartir a través de imágenes su importante disminución de peso gracias a un régimen alimenticio saludable que inició junto a su esposo, Antonio Gandía, el pasado mes de mayo.

La estrella, que hasta la fecha se ha librado exactamente de 22 kilogramos, contó en una publicación en la red social que durante su vida ha “pasado por mil intentos para bajar de peso” pero gracias a un nuevo programa que le “permite comer 6 veces al día, tomar mucha agua y tener esa decisión de estar más saludable" ha logrado sus objetivos.

“Ahora estoy feliz, viendo resultados, y aprendiendo a comer y metabolizar comiendo 6 veces al día”, expresó a solo tres semanas haber iniciado su nuevo estilo de vida al notar los cambios en su figura.

Instagram: @lapastors

Al presente, a cinco meses desde que arrancó su plan, la exestrella de televisión además ha podido bajar cuatro tallas que la hacen sentir mejor y más cómoda consigo misma.

“La verdad que este programa ha venido a cambiar nuestras vidas para bien. Me siento mejor, me veo mejor y sin duda y a ojos cerrados lo recomiendo totalmente”, manifestó Pastor en la red social, contenta con su metamorfosis en la que su marido, quien ya se deshizo de más de 40 kilos, ha sido un apoyo y guía incondicional.

Asimismo, en otro post aseveró que detrás del programa que sigue no hay pastillas, ni trucos, "solo comer cada 3 horas y llevados de la mano del coach del programa que en este caso es mi esposo”.

Instagram: @lapastors

En la actualidad, Christina está radicada junto a su esposo y sus tres hijos en Estados Unidos, país donde además es una empresaria que lidera una compañía de transporte llamada Woman to Woman Driving Service; señaló People En Español.

Por otro lado, continuamente le preguntan en sus redes sociales cuándo podrán volverla a ver en otra producción, pero la mexicana fue enfática cuando anunció su despedida del medio en 2014 al aclarar que ya no piensa “salir en pantalla chica, si acaso hago algo en YouTube".

Sobre sus motivos para alejarse por completo del medio, explicó en aquel momento, de acuerdo a la revista, que fue principalmente porque le “pagaban bien poquito” y eso le “dio coraje”.

“A mí económicamente no me convenía seguir siendo actriz (…). Cada vez que iba con un ejecutivo era (para) que me dijeran que yo no había trabajado lo suficiente, que necesitaba hacer casi el 100% de capítulos de una telenovela para que me pudieran pagar un poquito más. Y yo decía ‘pero es que eso no depende de mí’, (…). Cada proyecto era empezar de cero, aunque llevaras 5, 7, 8 novelas con popularidad o sin popularidad”, explicó.

“Siempre demeritaron mi trabajo los ejecutivos. Siempre me dijeron que tenía que trabajar más, si era posible yo creo otros 15 años más y por eso justamente después de Por ella soy Eva decidí hacer mi vida”, comentó.

Igualmente, agregó que el querer formar una familia fue otra de sus motivaciones. “También quería casarme y tener una familia y veía que ahí no tenía un futuro. Aunque sí me hizo muy popular Por ella soy Eva, económicamente a mí ya no me convenía el medio”, concluyó.

También te puede interesar: