Imperio de mentiras reanuda sus grabaciones sin su galán, Andrés Palacios

Tras verse obligada a detener en seco sus grabaciones la semana pasada luego de que su protagonista, Andrés Palacios, resultara positivo por covid-19, la telenovela Imperio de mentiras retomó su rodaje el pasado lunes 26 de octubre sin la presencia del galán de esta historia también encabezada por Angelique Boyer.

La producción de Giselle González que se transmite en el horario estelar de nueva cuenta reanudó las filmaciones en los foros de Televisa bajo estrictas medidas sanitarias, como se ha venido haciendo desde que reanudó sus grabaciones en junio, para evitar posibles contagios con coronavirus entre los participantes del proyecto estrenado el pasado 14 de septiembre.

Sin duda alguna, el hecho de que el virus SARS-CoV-2 haya salpicado este proyecto trastoca el plan de rodaje previsto para las siguientes semanas; no obstante, los actores y el equipo de producción retornaron con ánimo al set de filmación y así lo dejó saber la actriz de ‘Elisa Cantú’ en su cuenta en Instagram.

A través de sus historias en la red social, Boyer compartió una serie de videos donde muestra cómo están grabando este remake mexicano de la novela turca Dinero sucio y amor en su vuelta a los foros tras el breve parón.

Por ahora y hasta que tenga el alta médica, el melodrama rodará las escenas que no requieran la presencia del actor nacido en Chile, quien desde que recibió su diagnóstico se mantiene aislado en su casa y tomando todas las medidas necesarias para vencer el coronavirus.

El pasado viernes también se conoció que el primer actor Alejandro Camacho, quien en el melodrama encarna al malvado ‘Eugenio Serrano’, también habría corrido con la misma suerte de Andrés; sin embargo, la productora a cargo de la historia aseveró al programa Hoy que su contagio no estaba confirmado.

“De Alejandro todavía no está confirmada la noticia porque se hicieron dos pruebas, una que sí y la otra que no, entonces se va a hacer una tercera para estar completamente seguros de que esté (contagiado). No tiene ningún síntoma pero también está guardado en su casa hasta que tengamos los resultados”, informó en entrevista al matutino publicada en YouTube el pasado lunes.

Andrés Palacios, de Imperio de mentiras, confirma su contagio con coronavirus

Luego de que la semana pasada trascendiera la noticia de su contagio y la detención de las grabaciones de Imperio de mentiras, el intérprete de ‘Leonardo Velasco’ en esta telenovela confirmó el pasado jueves 22 de octubre en sus redes sociales que se había contagiado con coronavirus.

Mediante una grabación publicada en su cuenta oficial de Instagram, el actor 45 años habló sobre su diagnóstico y manifestó su gratitud hacia las personas que le habían brindado amor y empatía desde que se conoció su contagio.

“Quiero dejar este video para toda las personas que se ha preocupado mucho, que me han mandado una serie de mensajes de apoyo, de empatía, de cariño, de disposición. Estoy muy sorprendido cómo justo este tema de la pandemia ha podido provocar la empatía y la importancia de los demás. Ahora me tocó vivirlo a mí. Estoy muy agradecido con toda la gente que me ha llamado y me ha enviado mensajes para ver cómo estoy”, inició.

Asimismo, explicó que no “estaba mal” de salud aunque sí había presentado síntomas “complicados”. “Así es como estoy, no estoy mal. Tengo, sí, una serie de síntomas complicados y pues bueno, me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto”, detalló.

Palacios además aprovechó para insistir en no bajar la guardia mientras la pandemia sigue en curso. “Es muy importante que no bajemos la guardia, que ojalá podamos duplicar o triplicar las medidas de la sana distancia, lavarse las manos, en fin, todas las recomendaciones que ya sabemos y que ya conocemos, que no nos descuidemos porque así como yo, muchos que hemos sido muy comprometidos y responsables pues no estamos exentos”, destacó.

Por último, confirmó que estaba en cuarentena y se despidió agradeciendo nuevamente el cariño recibido. “Por lo pronto estaré guardado en casa hasta nuevo aviso y pues les mando un abrazo y un beso. Valoro mucho y agradezco todo el cariño y todas las atenciones que me han hecho sentir hasta este momento, así que espero que nos veamos muy pronto, cuídense mucho”.

Esta no es la primera vez que esta producción de la televisora de San Ángel registra un caso de covid-19, ya en el pasado el proyecto a cargo de González había sido estremecido luego de que su hermana, la actriz Michelle González, diera positivo al test para detectar la enfermedad.

Imperio de mentiras se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

