Marvel presenta colección de lucha libre hecha por la mexicana Vero Solís

La marca mexicana Josefina, liderada por la diseñadora de modas Vero Solís, lanza este jueves su colaboración en la nueva colección Lucha Libre Edition de Marvel

“Hace un año aproximadamente recibí una llamada de Disney Company, la verdad me sorprendí mucho al recibirla. Me citaron en la Ciudad de México y al principio me dijeron que buscaba un diseñador mexicano para que llevara la batuta de un proyecto. Así que me lo pusieron en la mesa y no pudo decir que no… ¡Es lucha libre, México y Marvel!”, dijo entre risas la diseñadora de Monterrey.

La colección consta de piezas para hombre y mujeres, que transmiten la esencia y la pasión de la lucha libre con tonos vibrantes y llamativos prints con la representación de los superhéroes en un modo luchador.

Te invitamos a consultar:

IQOS ayudará a que en el futuro haya un mundo sin humo de cigarro Algunas empresas como Philip Morris han tomado cartas en el asunto y están llevando a cabo acciones para que esto sea posible dentro de algunos años.

“La colección está muy divertida, es para hombres y mujeres muy colorida con el sello de Josefina pero son piezas, como camisetas, pants, chamarras de piel, todas muy en tendencia. Me dieron libertad para hacer los diseños respetando las máscaras y la tipografía".

Vero Solís lleva 27 años en la industria de la moda, que inició a los 18 años : “Comencé a diseñar en su casa con mi máquina y hasta el día de hoy, çeste es sin duda el proyecto más importante de mi carrera, por eso estoy entusiasmada, nerviosa y con ganas de que todos vean el proyecto”.

La creativa regia reveló que está muy involucrada en el tema de la lucha libre, porque en su infancia su papá les inculcó el amor a ese deporte y al espectáculo.





Publicidad





“Me llena de recuerdos de esta tradición y a través de esta sinergia de Marvel y Triple AAA va a llegar a nuevas generaciones para que siga tomando fuerza, porque en el mundo entero la lucha libre es México”.

La colección tiene pantalones de mezclilla con parches alusivos, hoodies, playeras y vestidos con el toque de Josefina, que pondrá los reflectores del mundo en la industria de la moda mexicana

“Son 25 salidas y está muy divertida, son en total como 40 piezas es una colección de mujer hombre bordados, detalles de pedrería muy al estilo de Josefina; además el show es espectacular, les va a encantar”.





Publicidad





Hace historia en Latinoamérica

Por primera vez en la historia, Marvel hace un desfile para mostrar una colección a través de su plataforma digital.

"Marvel hace el primer desfile, que se transmite este jueves por diferentes canales, es la primera vez que Marvel tiene un desfile de ropa y estamos emocionados, no solamente eso, sino que también estará en Amazon, en el que se venderá la colección y ver ahora el desfile, son plataformas de exposición mundial", dijo Vero Solís.

¿Cuándo y dónde verlo?

29 de octubre a las 20:00 horas por @StyledbyMarvel (Instagram), MarvelLatinoamericaOficial (YouTube) y Amazon.com.mx/MarvelLuchaLibre

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: