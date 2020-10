Papirolas viene cargado de diversión virtual para celebrar sus 25 años

View this post on Instagram

“O caminamos todos juntos hacia La Paz o nunca la encontraremos” – Benjamín Franklin. Este año celebraremos nuestro 25 aniversario con una edición totalmente virtual que podrás checar del 11 al 15 de noviembre en www.papirolas.ugd.mx Gracias @@acuariomichinguadalajara por el valioso apoyo para realizar el #FestivalPapirolas #ElFestivalDeLaPaz #TodosSomosPapirolas #Papirolas2020