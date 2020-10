Así fue el romance entre Soraya Montenegro y Nandito en María la del barrio

Soraya Montenegro, interpretada por Itatí Cantoral, es una de las villanas de telenovela más emblemáticas y recordadas por el público mexicano y latino. Su maldad no tenía límites y prácticamente existía para hacerle la vida imposible a María, interpretada por Thalía, en María la del barrio.

Cómo fue el romance entre Soraya y Nandito en María la del barrio

Después de muchos momentos en los que intentó dañar a María, Soraya halló la estocada final para su rival: enamorar a Fernando, conocido como Nandito (Osvaldo Beenavides), el hijo perdido de María la del barrio. A pesar de la diferencia de edades, la villana seduce al joven inocente e indefenso y consuma su venganza contra la protagonista.

Finalmente, la desilusión llega para el conmovedor Nandito, ya que en una de las escenas encuentra a Soraya besándose con otro hombre, dándose cuenta que ella solo lo está utilizando y que no está realmente enamorada de él. Por esta razón él mismo pone punto final a su romance.

El personaje de Soraya Montenegro quedó para la posteridad y se ha convertido en todo un modelo para las villanas actuales en las telenovelas. De hecho, Netflix rescató la recordada escena de la "Maldita lisiada" adaptándola a la serie Orange is the New Black.

En la actualidad, Itatí Cantoral es la protagonista de la reciente telenovela La Mexicana y el Güero, encantando al público con su actuación y sentido del humor en pantalla.

Y en cuanto a Osvaldo Benavides, se confirmó que es el protagonista de la telenovela La suerte de Loli, la nueva apuesta de Telemundo que está en plenas grabaciones. Su pareja en esta historia será nada más y nada menos que Silvia Navarro.

