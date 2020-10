Gaby Spanic "revive" a 'Paulina' y ‘Paola’, de La usurpadora, para Dancing with the stars

Tras años alejada de la televisión, Gaby Spanic hizo su regreso triunfal a los foros de grabación hace algunas semanas pero no como parte del elenco de algún melodrama sino como participante de la nueva temporada del reality show Dancing with the stars en Hungría, donde ha estado brillando desde la primera gala con sus mejores movimientos de baile.

La venezolana fue invitada al programa gracias a la gran popularidad que goza en el país europeo por la trasmisión de las telenovelas en las que ha actuado como Soy tu dueña y La usurpadora, un melodrama que actualmente se está retransmitiendo con éxito en este país y al que precisamente ella decidió dedicar su tercera actuación en el programa.

Gaby Spanic causa furor al volver a meterse en la piel de "La usurpadora"

Durante la última emisión del concurso de baile, la actriz “revivió” esta producción de Televisa estrenada en 1998 con una inédita coreografía al ritmo del tema principal homónimo de la inolvidable novela que fue interpretado por Pandora.

Como si de la pantalla chica se tratara, la estrella caracterizó de nueva cuenta al doble papel que interpretó en esta historia y la catapultaron a la fama internacional en un baile con el que despertó la nostalgia y se ganó los aplausos de los espectadores estremecidos por tercera ocasión consecutiva con su entrega, talento y la gran mancuerna que hizo con su compañero.

Gaby Spanic posa con su hijo Gabriel y demuestra su gran relación La actriz alumbró a su unigénito hace 12 años.

A través de su cuenta en Instagram, la actriz de 46 años compartió en sus redes sociales un extracto de lo que fue esta presentación en homenaje a esta producción tan especial en su vida donde se la puede ver disfrutar metiéndose nuevamente en la piel de la humilde ‘Paulina Martínez’ y la despiadada ‘Paola Bracho’.

Asimismo, publicó una postal donde mostró cómo lucía caracterizada 22 años después en la piel de la dulce e inocente ‘Paulina’, esa joven que conquistó el amor de 'Carlos Daniel Bracho', para la presentación.

"¿Que les parece esta caracterización que me hicieron? ¿Les recuerda a algún personaje?", escribió de manera juguetona en la descripción de la imagen donde demuestra que no tiene planes de envejecer.

Las publicaciones desataron el furor entre sus seguidores en la red social que rápidamente notaron que se trataba de la gemela buena de la trama y le hicieron saber en miles de mensajes lo impresionados que estaban por el hecho de que siga luciendo idéntica a como se veía cuando protagonizó esta historia y por su gran actuación sobre la pista.

“Paulina’, esa tierna mirada, tan inocente. Cómo olvidarla y veo que aún la consigues igual… ¿Quién diría que puede ser ‘Paola’ también? Increíble. Actriz de primera”, comentó un admirador al ver el clip de su baile. Otro usuario expresó: “Fue excelente. Me encantó. ‘Paulina’ y ‘Paola”. Mientras, un tercero destacó: “Esta presentación fue perfecta y emocionante. Lloré mucho en el día”.

Otras impresiones de sus casi dos millones de seguidores fueron:

@eunice_mqz : “Paulina Martínez, sigues siendo la misma hermosa de siempre, Gaby”

: “Paulina Martínez, sigues siendo la misma hermosa de siempre, Gaby” @diogenesjaram : “¿Eres tú, usurpadora?

: “¿Eres tú, usurpadora? @emily_souza.23 : “¡¡¡Me encantó!!! Fue una hermosa sorpresa. Tan bella”.

: “¡¡¡Me encantó!!! Fue una hermosa sorpresa. Tan bella”. @spanicleon_: “La dulce e inteligente Paulina Martínez”

Por ahora, la audiencia deberá esperar hasta la próxima semana para ver qué bailarán Gaby Spanic y su compañero, pero sin duda este hermoso viaje el pasado ha marcado la participación de la actriz en la famosa competición.

