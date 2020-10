Manolo Caro: 'Estoy contento haciendo TV y creo que eso decepcionará a mucha gente'

Los inicios de un actor o de un director pueden ser tan distintos como personas hay en el mundo.

Manolo Caro está listo para contar sus vivencias y anécdotas en los escenarios de una manera como si estuviera en casa con los amigos, en este caso se lo cuenta a Óscar Uriel en la serie en el Taller de Actores Profesionales (TAP), como parte de la novena temporada por Canal Once.

Manolo Caro charló con Publimetro sobre este programa que lo vuelve a hacer una mirada al pasado, pero también al futuro.

“Es una entrevista muy sincera, honesta y -literal- como si fuera en mi casa con mi hermano (Óscar Uriel). No me resulta tan difícil, cuando hay confianza, buena comunicación o alguien que respetas, es sentarte y abrir temas, que muchas veces no tienes oportunidad de hablar en las entrevistas. TAP te acerca a la industria, a los seres humanos que estamos en esta industria, que a veces está lleno de tonterías, pero de eso no se trata nuestra profesión, eso es increíble mostrarlo”.

Te invitamos a consultar:

IQOS ayudará a que en el futuro haya un mundo sin humo de cigarro Algunas empresas como Philip Morris han tomado cartas en el asunto y están llevando a cabo acciones para que esto sea posible dentro de algunos años.

Agregó el cineasta tapatío, “es muy nostálgico recordar los tropiezos, aciertos, la gente que se quedó en le camino o te ha complicado el camino; no es hablar ni bien o mal de nadie, es hablar de tu experiencia en esta profesión y cómo bien dices, siempre de cara al futuro para saber qué viene o qué te interesa contar. He pasado por el teatro, cine y la televisión, también hablamos de eso en la entrevista, de cómo ha sido el salto, porque también ese salto me ha traído muchísimas críticas; al principio, me afectaban mucho las críticas, ahora llego a un punto de mi carrera que si me topo con una y siento que hay algo de lo que pueda aprender, la leo. Eso es una cosa de madurar, crecer y de darte cuenta que hay que construir, que no hay que destruirte y estar en contacto con gente que te genere y te rete artísticamente”.



Publicidad



Manolo Caro reveló que no es un personaje en esta industria del entretenimiento: “Obviamente hay un personaje, pero no estructuró mi personaje o discurso, porque ya hemos platicado varias veces y me has visto eufórico, ilusionado, pretencioso, divertido, cansado, por eso no creo en ello de ser un personaje en la vida real”.

Afirmó que sus proyectos solo buscan ser una manera de entretener al público.

“Al final no estamos curando el cáncer, solo estamos haciendo entretenimiento de la manera más honesta y profesional, pero hay proyectos que no tiene estrella y otros si, eso lo vas entendiendo con la edad Algunos proyectos tienen más repercusión que otros, pero no por ellos vas a tirar la toalla”.

Críticas

"Sería muy tonto pararme a leer las críticas o frenar mi carrera por la percepción de una persona, y la frustración de esa persona, yo sigo trabajando, aprendiendo, creando y contando historias".

Prefiere la televisión

Manolo Caro aún no piensa en hacer un libro biográfico o que llegara un documental sobre su vida. También confesó que la televisión se ha convertido en su formato preferido para trabajar.

“Ya hablo como mayor, pero me considero joven para pensar en eso, estoy en mediana edad, así que por hora nada biográfico [risas]”, y continuó, “a todas les tengo su cariño (teatro, cine y televisión), con todos he tenido proyectos exitosos. La verdad, estoy muy contento haciendo televisión, yo creo que eso va a decepcionar a mucha gente, pero estoy feliz haciendo televisión”.

Alguien tiene que morir entreteje pasiones, luchas y lazos de amor Alejandro Speitzer (Gabino) y Carlos Cuevas (Alonso) revelan a Publimetro qué tan cómplices fueron dentro y fuera del rodaje.

Lo que viene

El director mexicano compartió que está feliz de la respuesta de la miniserie Alguien tiene que morir, que se estrenó recientemente en Netflix.

“Estoy muy contentos disfrutando muchísimo Alguien tiene que morir e invitando a la gente que la vea, es una miniserie que es lo mejor que he hecho. Son tres capítulos, es una película dividida en tres y la recepción del proyecto en México y fuera, ha sido maravilloso. Me ha dado la oportunidad de darme cuenta que La casa de las flores no era un garbanzo de libra, la gente está interesada en lo que estoy contando”.

Manolo Caro radica en España, desde donde emprenderá nuevos trabajos en 2021.

“Estoy preparando un proyecto en España para el próximo año, donde estaré radicando durante un tiempo y desde allá estaré trayendo gente y talento mexicano”

TAP

Cada emisión da a conocer a las estrellas de la actuación y de la dirección con historias que inspiran porque cada persona entrevistada, está llena de vida y experiencias. En esta novena temporada estarán Manolo Caro, Verónica Langer, Bárbara Mori, Jorge Ortiz de Pinedo, Julissa, Fernanda Castillo, Regina Blandón, Cassandra Cianguerotti, Eduardo España, Benjamín Cann, Natalia Beristáin, Juan Pablo Medina y Edgar Vivar.

Esta temporada tiene 13 episodios que arrancó con Fernanda Castillo, el pasado 10 de octubre.

¿Cuándo?

31 de octubre a las 20:00 horas por Canal Once.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: