Soy tu dueña: Estas famosas actrices fueron consideradas para el papel de 'Valentina Villalba' además de Lucero

En el año 2010, la actriz y cantante mexicana Lucero se destacó como nunca antes en su laureada carrera artística al protagonizar de manera magistral Soy tu dueña, una de las telenovelas más exitosas y emblemáticas en la historia de la televisión en México.

A pesar de ser un remake del clásico melodrama La dueña, protagonizado en 1995 por Angélica Rivera, la nueva versión acaparó el gusto del público con una inolvidable historia de amor, una personificación impecable de la ‘Novia de América’ y su innegable química con el galán, Fernando Colunga.

Sin embargo, aunque sin duda alguna la actuación de la cantante de éxitos como Electricidad fue decisiva en el éxito de este teledrama, la estrella no tuvo fácil el camino para hacerse con el papel de la querida ‘Valentina Villalba’ pues inicialmente la producción la descartó y tuvo que enfrentarse ante numerosas intérpretes para probar que “la dueña” era ella.

Estas actrices pudieron protagonizar Soy tu dueña

Cuando se anunció que el productor Nicandro Díaz traería de nueva cuenta a la pantalla chica la memorable historia que catapultó a la fama a “La Gaviota”, fueron muchas las estrellas que intuyeron que el éxito se repetiría y anhelaban sumarse al proyecto con el codiciado protagónico, por lo que acudieron deseosas al casting por el papel.

No obstante, a pesar de la variedad de talentosas intérpretes para escoger, la decisión no estuvo nada fácil; de hecho, el proceso de elección de la protagonista fue sumamente largo y exhaustivo al punto de que parte del elenco de la trama comenzó grabaciones sin que actriz principal estuviera definida.

“El hacer ‘La dueña’ siempre será un entusiasmo porque es una historia que presta mucho lucimiento por parte de la protagonista, es un personaje con muchos matices que, supongo yo, poniéndome en los zapatos de ellas, que les gustaría mucho hacerlo además de lo que me han manifestado”, comentó en aquella época Díaz al programa Hoy.

“No voy a decidir nada más porque esté correteado, así nada más. Tengo que tener todos los elementos en la mano para poder brindarle al público lo mejor”, sentenció también el productor dejando claro que no escogería a cualquier artista solo por presión.

Finalmente, tras duras pruebas, conversaciones y muchísima especulación al respecto durante casi dos meses, Díaz se convenció de que Lucero era la artista ideal para encabezar este relato, pero además de ella se barajeó la posibilidad de otorgar el rol a otras figuras. Ellas son:

Silvia Navarro

La exitosísima protagonista de telenovelas Silvia Navarro fue una de las opciones más fuertes que Nicandro Díaz contempló para protagonizar Soy tu dueña según él mismo reveló al matutino de Televisa en 2010.

Desafortunadamente, la actriz tenía algunos compromisos ya entablados en el extranjero desde hacía meses y no podía posponerlos. “No me puedo comprometer en dos lugares al mismo tiempo”, explicó a las cámaras de Hoy al revelar que no sería ella quien daría vida a la tenaz dueña de “Los cascabeles”.

Gaby Spanic

Aunque Gabriela Spanic brilló en la telenovela como la malvada prima de la protagonista, 'Ivana Dorantes', inicialmente hizo su audición para el papel protagónico; así lo comentó en esa época al programa Nxclusiva.

Ya también en ese momento la inolvidable protagonista de La usurpadora sonaba para ser la villana, papel que terminaría ganándose e interpretando de manera impecable. Curiosamente, su selección para ser la antagonista se anunció mucho antes de informar quién sería la amada de Colunga.

Adela Noriega

Después de ser parte del elenco protagónico de Fuego en la sangre en 2008, Adela Noriega estuvo a punto de volver a las telenovelas como ‘Valentina Villalba’ pues durante las pruebas, Díaz aseveró que había tenido un gran acercamiento con ella.

Asimismo, varias veces, llegó a circular en los medios de comunicación que la actriz estaba muy cerca de ser la protagonista. Lamentablemente, el acuerdo no se concretó y su regreso no ocurrió. A diez años del estreno de Soy tu dueña, la actriz no ha vuelto a pisar un foro de filmación.

“Hay planes con ella como los ha habido con las otras pero últimamente hemos tenido más comunicación con ella. (…) Adela va muy bien, pero no se ha cerrado este asunto, entonces qué mejor que si lo logramos hacer con Adela, pues estaremos muy contentos”, reveló Díaz a NXclusiva.

Alejandra Barros

Alejandra Barros fue otra de las duras combatientes por ser la dueña del corazón de ‘José Miguel Montesinos’ e incluso hizo sus pruebas ante el productor pero, como sabemos, al final no quedó.

Barros, no obstante, acumula numerosos éxitos en su trayectoria pues ha destacado en más de una veintena de novelas como Clase 406 (2002) o Alma de Hierro (2008), por mencionar algunas.

Adriana Fonseca

De acuerdo a Las Estrellas, la guapa Adriana Fonseca fue otra de las actrices que se lanzó a la lucha por encabezar la última versión de La dueña en las audiciones sin lograr convencer al productor de otros inolvidables melodramas como Destilando Amor (2007).

Bárbara Mori

Desde el inicio del proyecto, la talentosa protagonista de Rubí fue la primera opción de Nicandro Díaz para ser la protagonista de la telenovela, por ese entonces llamada La dueña de tu amor.

De hecho, conversó personalmente con la belleza uruguaya, pero ella rechazó el ofrecimiento pues se centraría en las grabaciones de una película y otras producciones tanto en el cine como el teatro que tenía planteadas.

“Nicandro me fue a ver, pero la verdad yo tengo una película en Venezuela y para las fechas no estaba libre para hacerla la novela”, reveló la actriz uruguaya al diario El Tiempo de Ecuador en enero de 2010.

“Me encanta esa historia, de hecho yo era fan de esa novela, de Angélica Rivera en aquel entonces, pero no es lo que yo quiero en este momento en mi carrera, no estoy cerrada, igual lleguen con un proyecto y yo decida hacerlo pero no había tiempo”, destacó Mori, quien lleva años concentrada en su carrera en el cine.

Otras actrices que también fueron contempladas son:

Dominika Paleta

Alicia Machado

Blanca Soto

Jessica Coach

Como sabemos, al final Lucero fue la elegida para ser la actriz detrás de esta noble mujer que tras sufrir una devastadora decepción amorosa, decide cubrirse con una coraza de amargura, frialdad e indiferencia y huir a su hacienda en el campo.

Y es que desde el comienzo de la búsqueda de 'Valentina' su nombre sonó, pero dejó de ser considerada porque venía de hacer una villana muy fuerte en la telenovela Mañana es para siempre (2008), razón por la que a Díaz no le parecía un buen momento para que fuera la protagonista a pesar de ser una excelente intérprete; informó Razón.

Igualmente, los tiempos no le permitían a Lucero inicialmente ser parte del elenco de Soy tu dueña pero, por fortuna todo se alineó a su favor y Díaz quedó rendido ante su indiscutible talento.

"Esto se da porque estoy segura de que era para mí, yo pensaba que este proyecto no era para mí por los tiempos, pero ahora que Corazón Salvaje se alarga todo se acomoda y todo apunta a que yo sea la ‘Dueña de tu Amor", dijo a Primero Noticias en febrero de 2010.

Así, Lucero unió su talento al de Colunga y al resto del elenco de primera para que el 19 de abril de 2010 se estrenará con un avasallante éxito en la pantalla mexicana Soy tu dueña, una producción que el público puede revivir en su actual retransmisión de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Las Estrellas.

